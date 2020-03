Maailmanlopun kultin väitetään levittäneen koronaa

Etelä-Korean hallinto syyttää ryhmän johtajaa viruksen tuomisesta maahan.

Etelä-Koreassa Shincheonji-nimistä kulttia syytetään koronaviruksen levittämisestä maahan, kertoo CNN. Etelä-Korean 7 000 tartunnan saaneesta ainakin 4 200 kuuluu Shincheonjin yhteisöön.

Shincheonji (Shincheonji Church of Jesus the Temple of the Tabernacle of the Testimony) on liikkeen johtaja Lee Man-heen vuonna 1984 perustama uskonnollinen ryhmä. Nyt 88-vuotias Man-hee väittää olevansa kuolematon profeetta, jonka Jeesus Kristus lähetti maan päälle valmistelemaan maailmanloppua.

Soulin hallinto haluaisi saada liikkeen johtajan vastuuseen tartunnoista ja syyttää tätä murhista.

– Nyt ei ole oikea hetki väitellä siitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Nyt on hetki toimia yhdessä, jotta tilanne saadaan ratkaistua, Man-hee totesi pitämässään tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Lähteiden mukaan Shincheonji-ryhmän johtajat ympäri maailmaa kokoontuivat Etelä-Koreassa tammikuun aikana. Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n mukaan ryhmän jäseniä on matkustanut tammikuun aikana myös Etelä-Korean ja Wuhanin välillä.

Virus alkoi alunperin leviämään kahdessa Daegun kaupungin omistamassa kerrostalossa. Talojen noin 140 asukkaasta 94 on jäseniä Shincheonjin uskonnollisessa yhteisössä.

Ryhmällä on arviolta 300000 jäsentä yli 29 maassa.