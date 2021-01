Tämä pieni myytävä laite voi pelastaa koronapotilaan hengen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veren happipitoisuutta mittaavaa pulssioksimetriä voi käyttää kotona kuka tahansa.

Yksi koronavirukseen liittyvä mysteeri on ollut, miksi taudinkantajan happitasot veressä voivat pudota vaarallisen alas ilman, että potilas itse huomaa. Tilaa kutsutaan ”hiljaiseksi happikadoksi”.

Koronapotilaita on voinut saapua sairaalaan paljon huonommassa tilassa kuin he ovat itse huomanneetkaan. Joissakin tapauksissa potilaita on tullut sairaalaan liian myöhään, jotta heille voisi antaa tehokasta hoitoa.

Henkiä pelastava ratkaisu voikin olla kotona käytettävä pulssioksimetri – laite, jonka saa kaupasta muutamalla kympillä. BBC:n mukaan niitä otetaan nyt Britanniassa käyttöön riskiryhmään kuuluvilla. Britanniassa pulssioksimetrin saa kaupasta 20 punnalla. Suomessa hinnat liikkuvat laitteesta riippuen 10 euron ja muutaman sadan euron välillä.

Normaali veren happitaso on 95:n ja 100 prosentin välillä. Hampshire-sairaaloiden akuuttilääkäri Matt Inada-Kimin mukaan covid-potilailla happitaso voi pahimmillaan olla jopa 70−80 prosentin luokkaa.

Veren happipitoisuutta mittaava pulssioksimetri laitetaan keskisormeen. Englannissa niitä annetaan käyttöön nyt yli 65-vuotiaille ja muille, joille lääkärit näkevät tarpeellisiksi. Potilaat mittaavat happitasonsa kolmesti päivässä.

Jos happitasot laskevat 93:een tai sen alle, heidän on otettava yhteyttä terveydenhuoltoon. BBC:n mukaan tutkimuksissa, joita ei ole vielä vertaisarvioitu, on huomattu, että alle 95 prosentin happitasot ovat yhteydessä kasvaneeseen kuolemanriskiin.

− Tämän strategian pointti on saada ihmiset hoitoon ajoissa eli saamaan heidät hoitoon taudin otollisessa vaiheessa, tohtori Inada-Kim sanoo.

Hänen mukaansa ei ole olemassa kiistattomia todisteita, että pulssioksimetrin käyttö säästävät henkiä. Inada-Kimin mukaan voi mennä huhtikuuhun, että niiden aputeho tunnetaan varmasti. Hänen mukaansa varhaiset merkit ovat kuitenkin kaikki myönteisiä.

− Mielestämme näemme varhaisia merkkejä, että sairaalajaksot ovat lyhyempiä, selviytyminen on parempaa ja terveydenhuollon kuormitus vähenee.