Tämä iso ryhmä voi ratkaista USA:n vaalit

Sotilaiden ja veteraanien ryhmään kuuluu 20 miljoonaa äänestäjää.

Niin sanotut vaa’ankieliosavaltiot ratkaisevat Yhdysvaltain presidentinvaalien voittajan. Siksi yllättävän pienilläkin tekijöillä voi olla merkittävä vaikutus, toteaa OP:n pääanalyytikko Antti Saari.

Vastakkain ovat republikaanipresidentti Donald Trump ja demokraattien haastajaehdokas Joe Biden.

Yksi tekijä on Saaren mukaan äänestysvilkkaus ja postiäänet. Äänestysaktiviteetti on Yhdysvalloissa yleensä erittäin alhainen, noin 50 prosenttia.

– Vähemmistöt ovat huomattavasti vähemmän aktiivisia äänestäjiä kuin muut ryhmät. Siksi voidaan lähtökohtaisesti sanoa, että Bidenille on sitä parempi, mitä korkeampi äänestysvilkkaus on, koska tiedämme vähemmistöjen olevan pitkälti Bidenin tukijoita, Saari sanoi OP:n mediatilaisuudessa, joka käsitteli Yhdysvaltain presidentinvaalien vaikutuksia talouteen.

– Toisaalta myös postiäänet ovat mielenkiintoisessa roolissa, koska gallupit osoittavat, että republikaanien kannattajista vain kymmenen prosenttia harkitsee postiäänestystä. Demokraattien kannattajista lähes puolet harkitsee postiäänestystä.

Saaren mukaan tämän vuoksi Trump on ollut postiäänestystä vastaan.

– Mitä enemmän postiääniä annetaan, sitä paremmat mahdollisuudet Bidenillä on voittaa.

Sotilaat ja veteraanit

Saari pitää sotilaita ja veteraaneja mielenkiintoisena ryhmänä.

– Se kuulostaa pieneltä ryhmältä, mutta Yhdysvalloissa se ei ole sellainen. Tähän joukkoon kuuluu 20 miljoonaa äänestäjää. Eli hyvin mittava osa äänestäjistä.

Tämä porukka on perinteisesti kannattanut republikaaneja.

– Nyt on kuitenkin nähty selvää siirtymää sen myötä, kun Trump on muun muassa loukannut maailmansodassa kaatuneita, Saari totesi.

Hänen mukaansa viimeisimmät gallupit osoittavat, että tästä porukasta enää alle 40 prosenttia on sitä mieltä, että presidentin toimet ovat hyväksyttäviä.

– Tämäkin voi nousta jossain vaiheessa hyvinkin ratkaisevaan rooliin, jos käy niin, että tämä republikaanien ydinkannattajakuntaan kuuluva ryhmä kääntyy Trumpia vastaan.

”Kanye Westista ei tule presidenttiä”

Saaren mielestä kolmannet ehdokkaat ovat myös mielenkiintoisia.

– Päivänselvää on se, että vihreiden edustajasta tai räppäri Kanye Westistä ei tule seuraavaa presidenttiä, Saari sanoi.

Hänen mukaansa nämä ovat kuitenkin sellaisia ehdokkaita, jotka voivat osavaltiokohtaisesti saada kohtuullisia äänisaaliita. Silloin mielenkiintoista on se, keneltä pääehdokkaalta äänet ovat pois.

– Tällaisetkin asiat ovat ratkaisseet tilanteita. Esimerkiksi Kanye Westin epäillään voivan kerätä alueittain vähemmistöjen ääniä aika paljon. Silloin se voi olla pahimmassa tapauksessa juuri kriittisessä kohdassa pois Bidenin äänisaaliista, Saari totesi.

Korona ja tuomarinimitys

Saari korostaa koronatilanteen kehittymisen merkitystä presidentinvaaleissa.

– Päästäänkö pitämään vaaliväittelyitä, miten Trump toipuu, sairastuuko Biden? Nämä ovat sellaisia asioita, jotka voivat vaikuttaa asetelmaan, Saari sanoi.

Myös korkeimman oikeuden tuomarin nimitys voi nousta tärkeäksi seikaksi.

– Syy sille, miksi Trumpilla on kova kiire saada voimaan republikaanimyönteinen tuomarinimitys, on varmasti se, että tämän jälkeen näistä seitsemästä korkeimman oikeuden tuomarista neljä olisi republikaaneja, Saari arvioi.

– Muistamme, kun George W. Bush voitti Al Goren, niin silloin viime kädessä korkeimman oikeuden tuomarit valitsivat presidentin, koska äänestystilanne oli niin epäselvä, Saari totesi.

Tuomareiden puoluekanta voi nousta keskeiseen rooliin.

– Nyt on jo ennakkoon maalailtu, että äänestystulos ei tule olemaan selvä, koska siellä on paljon niitä postiääniä, jotka voivat aiheuttaa sekaannusta virallisten ja hyväksyttyjen äänien suhteen saari kertoi.

Tämä voi Saaren mukaan johtaa markkinoiden kannalta epämukavaan tilanteeseen, jossa presidenttiä ei päästä nimittämään normaalin aikataulun mukaan, mikä on omiaan ruokkimaan levottomuuksia.

– Sekä demokraattien että republikaanien puolella on ääriliikkeitä, jotka varmasti aktivoituvat, jos he kokevat, että heidän ehdokastaan on kohdeltu väärin.