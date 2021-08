Tämä hevonen teloitettiin uhkana vallankumoukselle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Stalinin vainojen yksi huippu on ikuistettu museon maalaukseen.

Venäjän Etelä-Siperiassa Tuvan tasavallassa pääkaupunki Kyzylissa sijaitsee pieni museo, joka on omistettu poliittisille vainoille. Radio Free Europen artikkelissa kerrotaan museon maalauksesta, joka koskee yhtä merkillistä Josif Stalinin ajan vainoa.

Kommunistit tuhosivat 1930-1950 alueella 26 buddhalaista temppeliä ja vainosivat tuhansia munkkeja. Alueelle oli 1921 muodostettu Tuvan tasavalta, joka oli muodollisesti itsenäinen, mutta todellisuudessa Moskovan alaisuudessa.

Buddhalaisia vainottiin ja tapettiin vastavallankumouksellisten kansannousujen järjestämisen syytöksillä.

Alueen puoluejohtaja Sandanmaa Soyan Kur pidätettiin maaliskuussa 1939. Häntä syytettiin vallankumouksellisesta salaliitosta. Hänet teloitettiin kesäkuussa 1939.

Tuvalaiset ovat mongoleja ja hevosväestöä. Sandanmaa Soyan Kurin hevonen Ezir-Kara, Musta Kotka, oli voittanut 1934-38 lukuisat paikalliset kilpailut.

Nyt se poistettiin kisoista. Armeijan esikuntapäällikkö ilmoitti stadionilla, että hevonen ei voi kilpailla, koska sen omistaja on kansan vihollinen. Syntynyt mellakka vaimennettiin.

Hevonen vietiin pois ja sijoitettiin ensin puunkorjuuseen vankien kanssa ja puna-armeijan käyttöön. Lopulta Ezir-Kara kerrotaan tapetun.

Ezir-Karan legenda elää alueella. Videolla näkyvässä laulussa hevosta sanotaan väsymättömäksi mustaksi kotkaksi, jota ylistetään ihmisten sydämissä ja joka on kilvanajon kuningas ihmisten mielissä.

Ezir-Karaa sanotaan edelleen nopeimmaksi hevoseksi Tuvan historiassa. Alueen piirikunnassa hevoselle on pystytetty 1993 muistomerkki, johon on kaiverrettu 23 Stalinin sorron uhrien nimet. Sandanmaan pojanpoika on aloittanut Ezir-Karan kunniaksi paimenjuhlien uuden perinteen.