Tämä Euroopan maa välttyi koronalta tähän asti, nyt romahdus

Irlannissa varoitetaan koronaviruksen nopean leviämisen luoneen ennennäkemätöntä painetta terveydenhuoltojärjestelmälle.

Britanniasta peräisin olevan koronaviruksen muunnoksen uskotaan olevan epidemiatilanteen rajun muutoksen taustalla.

Irlantia pidettiin vielä joulukuun lopulle mallimaana koronan toisen aallon ehkäisyssä. Maan rajoitukset olivat ennakoivia ja kansainvälisesti vertaillen tiukkoja, minkä seurauksena tilanne pysyi huomattavasti parempana kuin esimerkiksi rajan takana Pohjois-Irlannissa. Syksyn piikki oli lokakuun puolivälissä, jolloin uusia tartuntoja vahvistettiin 1000–1300 kappaletta päivässä.

Määrä pysyi alle tuhannessa vielä jouluaattona, mutta kääntyi vuodenvaihteen tienoilla jyrkkään kasvuun. Viime päivinä posiitivisten testien osuus on ollut jopa 30 prosenttia, ja uusia infektioita on vahvistettu 5000–8000 kappaletta päivässä.

Irish Examiner -lehden mukaan noin 3000 terveydenhuollon ammattilaista on tällä hetkellä poissa töistä koronavirusinfektion tai karanteenin vuoksi. Muuta kuin kiireellistä hoitoa on jouduttu perumaan monissa sairaaloissa.

Maan sairaanhoitojärjestelmän kuvaillaan olevan tällä hetkellä ”lähellä romahduspistettä”.

The increase in COVID cases in the UK has been steep.

The increase in cases in Ireland has been very steep in recent days.https://t.co/neQ5vMjU6R pic.twitter.com/Dxwo2gUQGZ

— Hannah Ritchie (@_HannahRitchie) January 6, 2021