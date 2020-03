Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustaoikeiston EPP-ryhmä tukee Kreikkaa ja Bulgariaa ja vaatii nopeita EU-tason toimia.

Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, keskustaoikeistolainen EPP sanoo tukevansa vahvasti Kreikan Bulgarian hallituksia niiden pyrkimyksessä suojella Turkin vastaista rajaansa.

– Eurooppa ei koskaan anna kiristää itseään. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan pelaa ihmisten hengellä. Turkin presidentin ilmoitus siitä, että rajat Eurooppaan olisivat auki, on vastuuton ja vaarallinen, toteaa EPP:n parlamenttiryhmän puheenjohtaja Manfred Weber.

– Tuemme voimakkaasti Kreikkaa ja pääministeri Kyriakos Mitsotakisin hallituksen päätöksiä. Olemme tietenkin valmiita auttamaan Idlibin taistelujen uhreja, mutta emme voi sallia laittomia rajanylityksiä Eurooppaan, Weber jatkaa.

EPP-ryhmän varapuheenjohtaja Esteban Gonzalez Ponsin mukaan tilanne Kreikan rajalla vaatii nopeita ja tehokkaita EU-tason toimia.

– Tämä ei ole enää Kreikan asia, vaan koko Euroopan asia ja koskettaa poikkeuksetta kaikkia unionin jäsenmaita. On ensiarvoisen tärkeää vahvistaa Frontexin kyky taata se, että Euroopan rajoja kunnioitetaan, hän sanoo.

EPP:n ulkosuhteista vastaavan varapuheenjohtaja Sandra Kalnieten mukaan paitsi että Turkki ottaa vastaan valtavan määrän pakolaisia, se luo niitä myös itse.

– Turkki on osa ongelmaa, koska se on osallisena Syyrian sisällissodassa. Turkin on noudatettava (vuonna 2016 EU:n kanssa solmittua) pakolaissopimusta.

Suomalaisista puolueista EPP:n jäseniä ovat kokoomus ja kristillisdemokraatit.

LUE MYÖS: Maria Ohisalo kiistää vertauksen vuoteen 2015: Tällaista näkymää ei ole