”Tämä brutaali opetus hänen pitäisi tietää talvisodasta”

Suomalaistaustainen brittikirjoittaja ihmettelee historian unohtamista.

Saksalainen Die Welt -lehti on julkaissut artikkelin otsikolla Brutaali opetus, joka (Vladimir) Putinin pitäisi tietää talvisodasta. Artikkelissa ihmetellään ”onko Venäjä yksinkertaisesti unohtanut historian opetukset”.

Kirjoittaja Philip Gomm on suomalaistaustainen britti, jonka isoisä Eemil Pirhonen kaatui Kollaalla talvisodan lopussa 11. maaliskuuta 1940. Hänen ruumistaan ei saatu takaisin.

Die Weltin mukaan ”Suomi harkitsee Natoon liittymistä, koska Venäjän pelko kasvaa”.

– Tänään presidentti Vladimir Putin lähettää uhkauksia suomalaisille Kremlistä, vuonna 1939 se oli toveri Stalin. Näillä kahdella autokraatilla on paljon yhteistä, ei vähiten halukkuus vuodattaa lähes satunnaisesti maanmiestensä verta, artikkelissa todetaan.

– Ja törkeän huolimaton aliarviointi niiden maiden päättäväisyyttä kohtaan, joita vastaan he hyökkäsivät ja jotka puolustavat itseään kaikin keinoin.

Artikkelin mukaan esimerkiksi Molotovin cocktailit olivat käytössä niin silloin kuin nytkin.

– Suomalaiset eivät olleet ensimmäisiä, jotka käyttivät bensiinipommeja, mutta he antoivat nimensä näille improvisoiduille aseille. Niistä on tullut Daavidin ja Goljatin välisen taistelun vertauskuva.

Philip Gommin artikkeli Kollaasta julkaistiin myös maaliskuun alussa Daily Expressissä. Sen otsikko oli Kaikuja toisesta sodasta jonka Venäjä oli aina tuomittu häviämään.

On 11 March 1940 at #Kollaa during the #WinterWar things were desperate, the Finns worn down by ”the constant drumfire and quantity of the dead and wounded”. My grandfather Eemil Pirhonen was one of those fighting the Soviet invaders that day. And it was the day he died. 1/4 pic.twitter.com/AsQDa4CaUV — Philip Gomm (@PhilipGomm1) March 11, 2022

You might be interested to see that Finland’s own battles with Russia feature in the UK @Daily_Express today. My article about my grandfather’s experience at Kollaa during the #WinterWar Tragic parallels with today pic.twitter.com/WhHPdscD9I — Philip Gomm (@PhilipGomm1) March 3, 2022

Thanks also to @andrewlownie, @jonathansamuels & @joannemallon for encouraging me to keep writing. I’m pleased my family’s story and that of Finland’s darkest hour have now appeared in two national newspapers in two countries @Daily_Express @welt #winterwar https://t.co/x5jZ0gJJjO — Philip Gomm (@PhilipGomm1) March 11, 2022