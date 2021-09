Tämä ärsyttää suomalaisia eniten pysäköinnissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Muut Pohjoismaat ovat paljon Suomea edellä nykyaikaisissa pysäköintihalleissa.

Suomalaisia ärsyttää pysäköinnissä eniten parkkiruutujen kapeus. Ruutujen kapeus on ärsytyksen ykköskohde 35 prosentille autoilevista suomalaisista. Ruutuongelma ylittää ärsytyskynnyksen useammin kuin esimerkiksi pysäköinnin maksullisuus tai parkkitilan etsiminen, selviää EasyParkin elokuussa YouGov-tutkimusyhtiöllä teettämän kansainvälisen tutkimuksen tuloksista.

– Parkkiruutujen kapeus on varmasti tuttu ongelma kaikille suomalaisautoilijoille, mutta siitä ei ehkä ole puhuttu riittämiin. Se on nykyään jo ilmiö, joka on syntynyt autojen koon kasvaessa. Kyse ei enää ole vain siitä, että täytyy varoa, jottei lapsi kolhi viereistä autoa. Iäkkäitä ruutuja ei kaikkinensa ole suunniteltu nykyautoille, toteaa EasyPark Suomen maajohtaja Aleksi Kolehmainen tiedotteessa.

Moni saattaa luulla oletusarvoksi, että pysäköinnissä rassaisi eniten etsiminen tai maksaminen. Pysäköintitilan etsiminen onkin suomalaisia toiseksi eniten ärsyttävä seikka. Vastaajista 33 prosenttia sanoo niin. Maksullisuus on kolmanneksi eniten ärsyttävä seikka. Vastaajista 30 prosenttia kertoo sen ärsyttävän.

Parkkitilaa löytyy helpohkosti

Suomalaiset ovat eurooppalaisessa vertailussa tunnetusti huomattavan herkkiä turhautumaan parkkitilan etsimiseen. EasyPark on tutkinut asiaa viimeksi vuonna 2018. Siksi kapeiden ruutujen ongelman nouseminen ärsyttävyydessä etsimisen edelle on huomattavaa.

– Maksullisuuden osalta taas se, että se on nykyään vasta kolmanneksi suurin ärtymyksen lähde, kielii kulttuurinmuutoksesta. Parkkihallit nostavat jatkuvasti suosiotaan ja maksullisuus on pysäköinnissä muutoinkin yleistynyt, joten suomalaiset ovat alkaneet tottua siihen, Kolehmainen sanoo.

Iso syy suomalaisten turhautumisherkkyyden taustalla on tottumattomuus. Suomalaisista vain 6 prosenttia kertoo kohtaavansa viikoittain ongelmia parkkitilan löytämisessä. Esimerkiksi espanjalaisista 21 prosenttia ja italialaisista 17 prosenttia kohtaa tämän ongelman päivittäin.

Muissa Pohjoismaissa parkkitilaa löytyy yhtä helposti kuin Suomessa.

Moderni hallipysäköinti

Kätevintä pysäköinti on luonnollisesti sille suunnitelluissa halleissa. EasyParkin maaliskuussa teettämästä kyselytutkimuksesta selvisi, että jo 53 prosenttia suomalaisista parkkeeraa keskusta-alueilla yleensä parkkihalliin. Kuitenkin hallipysäköinnin maksamisessa muut pohjoismaalaiset ovat huomattavasti modernimpia.

Suomalaiskuskeista 27 prosenttia on maksanut hallipysäköinnin tai suljetulle ulkoparkkialueella pysäköinnin pysäköintisovelluksella. Ruotsissa vastaava prosentti on 50, Norjassa 48 ja Tanskassa 35.

– 86 prosenttia suomalaisista toivoisi, että parkkihallipysäköinnin voisi maksaa menemättä maksuautomaatille. Se käy järkeen. Jokainen autoilija tietää tunteen, kun lampsitaan pitkin parkkihallia maksuautomaattia etsimässä. Kun yli puolet suomalaisista käyttää yleensä kaupunkien keskustoissa parkkihallia ja 86 prosenttia haluaa maksaa mobiilisti, mutta vain 27 prosenttia on maksanut parkkihallissa pysäköintisovelluksella, kaupunkiliikennettä voidaan kätevöittää yhä paljon, Kolehmainen kertoo.

EasyParkin teettämä tutkimus kattaa liki koko Länsi-Euroopan. Pohjoismaista mukana ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Tutkimukseen osallistui 1000 suomalaista, joista 51 prosenttia on naisia ja 49 prosenttia miehiä.