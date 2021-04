Tämä ärsyttää pysäköinnissä eniten

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yksi asia on suomalaisten pahin ärsytyksen aihe kaupunkipysäköinnissä.

Auton jättäminen parkkeeratessa liian lähelle toista autoa on suomalaisten kuskien pahin ärsytyksen aihe kaupunkipysäköinnissä. EasyParkin maaliskuussa teettämässä kyselytutkimuksessa 40 prosenttia nostaa sen eniten ärsyttäväksi seikaksi.

Ärsytys on miltei jatkuvaa, sillä 40 prosenttia suomalaisista autoilijoista sanoo näkevänsä aina kaupungilla liikkuessaan katujen varsilla liian lähelle toisiaan jätettyjä autoja joko yhden tai useampia.

Käsityksissä ahtaasta ja väljästä on raja pääkaupunkiseutulaisten sekä muiden suomalaisten välillä. Kaikista suomalaisautoilijoista puolet sanoo, että autojen väliin pitää jättää metri. Helsinkiläisistä, espoolaisista ja vantaalaisista 40 prosenttia sanoo, että sopiva etäisyys on 50 senttimetriä.

Toiseksi eniten suomalaisautoilijoita ärsyttää kaupunkipysäköinnissä laittoman lähelle suojatietä parkkeeraaminen, joskin sen nimeää vain 18 prosenttia.

Erityisen paljon liian lähelle parkkeeraaminen ärsyttää naiskuskeja. Heistä liki joka toiselle se on pahin hermojenkiristäjä kaupunkipysäköinnissä. Miehistä 32 prosenttia kertoo sen ikävimmäksi ärsyttäjäksi.

Kolmanneksi eniten suomalaisia pännii katupysäköinnissä tarpeettoman väljä parkkeeraaminen. Sen sanoo 17 prosenttia autoilijoista. Neljänneksi nousee porttikongin eteen pysäköiminen, joka on 15 prosentille suurin hermojen kiristys. Sen sijaan jalkakäytävälle ja ajokaistan puolelle pysäköiminen eivät erityisemmin nypi suomalaisia.

Valtaosa suomalaisista stressaantuu, jos kadunvarsipysäköinnissä toinen auto on liian lähellä. Stressin perustaksi kerrotaan pelko oman ja muiden autojen kolhimisesta. Kyselytutkimuksen mukaan erityisesti naispuoliset ajajat – 75 prosenttia heistä – stressaantuvat tästä. Miehistä taas miltei puolet sanoo, ettei moinen stressaa.

Tiedot selviävät EasyParkin maaliskuussa teettämän kyselytutkimuksen vastauksista. Kyselytutkimukseen vastasi 1002 suomalaista, joista pääkaupunkiseutulaisia on 217. Kaikilla vastaajilla on ajokortti ja auto käytössään. Vastaajista miehiä on 55 prosenttia ja naisia 45 prosenttia.