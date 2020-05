Tämä alue on koronakevään kummajainen – AL: Virus nyt tauolla

Uusien tapausten määrä on vähentynyt Pirkanmaalla yhä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand arvioi Aamulehdelle, että koronavirustilanne on nyt tauolla Pirkanmaalla.

– Selkeä tauko nyt alkaa selvästi käsillä olla, mutta on erittäin vaikea uskoa, että koko epidemia olisi tällä taputeltu, Sand sanoo AL:lle.

– Hyvin mahdollista on, että tulee myös toinen aalto, ehkä kolmaskin. Sitä en uskalla lähteä arvailemaan, minkä suuruisena ja koska ne tulevat.

Tays kertoi maanantaina, että Pirkanmaalla todettiin viime viikolla vain kaksi vahvistettua koronavirustartuntaa. Sunnuntaina uusia tartuntoja ei todettu yhtäkään.

Pirkanmaa on pysynyt koronakevään kummajaisena. Taysin erityisvastuualueella on koko kevään aikana kuollut vahvistetusti vain kolme potilasta koronavirukseen. Vastaava määrä esimerkiksi Uudenmaan alueella on 253 ja Pohjois-Savonkin alueella 25. Maakunnasta on ehdittykin jo puhua niin sanottuna ”Pirkanmaan ihmeenä”. Alun perin koronaviruksen pelättiin leviävän nimenomaan Pirkanmaalle vilkkaan pendelöinnin takia.

Koronavirustilanne Pirkanmaalla on tällä hetkellä niin hyvä, että myös kotikaranteenissa pitkään olleet yli 70-vuotiaat voivat Sandin mukaan käydä ulkoilemassa. Koronavirustorjunta on hänen mukaansa onnistunut kokonaisuudessaan jopa odotettua paremmin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

– Siihen ei ole yksiselitteisiä vastauksia, miksi näin on käynyt. Rajoitustoimet ovat auttaneet, mutta myös hyvää tuuria on ollut mukana, Sand arvelee.

– Tautiryppäitä ei ole osunut hankaliin paikkoihin, ja tartuntaketjuihin on päästy hyvin käsiksi.

Yhtenä syynä Pirkanmaan vähäisille tartunnoille on pidetty hiihtoloman alkamista viikkoa myöhemmin kuin Uudellamaalla. Koska rajoitustoimet alkoivat koko maassa yhtä aikaa, Pirkanmaan on arveltu saaneen ”kaksi viikkoa etumatkaa” epidemiaan varautumisen suhteen.

