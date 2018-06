Tämä aavemainen sävelmä soi Pjongjangissa joka aamu kello 05

’Missä olet, rakas kenraali’ aloittaa uuden vuorokauden.

Travis Jeppesenistä tuli kesällä 2016 ensimmäinen Pohjois-Koreassa yliopistossa opiskeleva amerikkalainen. Kielenopiskelija ja kirjailija on kirjoittanut kokemuksistaan tuoreen kirjan See You Again in Pyongyang: A Journey Into Kim Jong Un’s North Korea.

Ensimmäisenä aamunaan Pjongjangissa Travis Jeppesen heräsi kello viiden aikaan aavemaiseen, hyvin erikoiseen ääneen. Se tuli toistumaan joka aamu.

Pohjois-Korean pääkaupunki herätetään jokaiseen uuteen päivään kaiuttimista soitettavalla instrumentaaliversiolla Where Are You, Dear General? -kappaleesta. Alla kuultavan, Pjongjangin aamusta nauhoitetun sävelmän sanotaan olevan Kim Jong-ilin (1941-2011) tekemä kappale kunnianosoitukseksi isälleen Kim Il-sungille (1912-94).

Kirjassaan Jeppesen kuvailee hotellihuoneensa ikkunasta aamusumua Pjongjangin yllä, jokea ja tornitaloja, ja sanoo olevansa unohdetussa paikassa:

– Tämän haaveilun keskellä yksittäinen ääni lävistää hiljaisuuden. Niin eteerinen ääni, että voisit tuntea sen syntyneen tuulesta. Sen lähde voisi olla antiikkinen syntetisaattori, elektroninen Theremin. Avaat ikkunasi tutkiaksesi. Tuntuu tulevan päärautatieasemalta kadun päässä. Voiko se olla ilmahälytys? Ei… koska sitten sitä seuraa toinen ääni. Aavemainen elokuvamainen melodia sulautuu yhteen ilman kanssa.

– Se on laulu. Haikea itku. Lempeä käsky. Se on myös, tajuat, herätyskello Pjongjangin keskustan ihmisille, signaali joka aloittaa aamurituaalit.