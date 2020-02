Talvisodasta tuttu ase käytössä Ukrainan rintamalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Itä-Ukrainan tuliasemassa kuvattiin ainakin 75 vuotta vanha Maxim-konekivääri.

Ukrainan 5 Kanal -televisiokanava esitteli tammikuun lopulla maan sotilaiden aseistusta Itä-Ukrainan rintamalinjalla.

Eräs tuliasema oli varustettu M1910-konekiväärillä, jonka tuotanto alkoi jo keisarillisen Venäjän aikana 1880-luvulla. Tuolloin vallankumouksellisen aseen eri muunnelmat levisivät seuraavina vuosikymmeninä nopeasti monien armeijoiden kalustoon.

Suomen asevoimilla oli itsenäistymisen jälkeen käytössään noin 600 kappaletta vuosimallin 1905 ja 1910 Maxim-konekivääreitä. Aseita hankittiin yli 500 kappaletta lisää 1920-luvulla. Talvi- ja jatkosodassa käytössä olleita konekivääreitä saatiin myös runsaasti sotasaaliina puna-armeijalta.

The Drive -sivuston mukaan ukrainalaismedian esittelemä malli on ainakin 75 vuotta vanha. Vesijäähdytteinen konekivääri käyttää tavanomaisia venäläisiä 7,62×54 millimetrin patruunoita, jotka otettiin käyttöön tsaarin armeijassa vuonna 1891. Ammustyyppi on edelleen käytössä monissa uusissa aseissa.

Raportin on arveltu osoittavan, että Ukrainan asevoimat joutuu käyttämään kaikkea mahdollista kalustoaan taistelussa Venäjän tukemia separatisteja vastaan. Maximin kaltainen raskas konekivääri voi toisaalta soveltua hyvin kiinteisiin tuliasemiin, sillä vesijäähdytteinen ase voi tulittaa pitkiäkin sarjoja ylikuumenematta.

