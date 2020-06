Talvisodan jälkeen: Liettua miehitettiin hiljaa

Neuvostomiehittäjien tulosta on kulunut 80 vuotta.

Liettuassa on vietetty maan neuvostomiehityksen alkamisen 80-vuotismuistotilaisuuksia. Ulkoministeri Linas Linkevicius twiittasi tilaisuudesta, jossa luettiin ääneen kymmenien tuhansien tulijoiden käsissä pakkosiirrettyjen, vangittujen ja menehtyneiden nimiä.

Liettuan katsotaan menettäneen itsenäisyytensä 15. kesäkuuta 1940. Miehitys tapahtui erilaisten ankarien painostusvaiheiden jälkeen. Molotov-Ribbentrop-lisäsopimuksessa Liettua oli siirretty Neuvostoliiton etupiiriin.

Historioitsija Arvydas Anusauskasin uudessa julkaisussa Lessons of History: The Silent Occupation of 1940 on kerrottu tapahtuneesta näin:

– Hyökätessään Suomeen vuonna 1939, Josif Stalin sai iskun vasten kasvoja lännestä: Neuvostoliitto erotettiin Kansainliitosta sen aggressiivisten toimien vuoksi. Suomen kanssa käydyn sodan sodan ja Liettuan hallituksen varovaisuuden vuoksi Neuvostoliiton vaikutus Liettuan sisäiseen tilanteeseen heikkeni. Kuitenkin, kun talvisota loppui, Neuvostoliitto siirsi huomionsa takaisin Baltia maihin. Suunnitelma kansandemokraattisesta Suomesta epäonnistui, mutta sama idea synnytti suunnitelman Liettuan, Latvian ja Viron alistamiseksi, Arvydas Anusauskas kirjoittaa.

– Allekirjoitettuaan Moskovan rauhansopimuksen Suomen kanssa puna-armeija siirrettiin länsirajoille ja sotilasreservin kotiuttamista lykättiin aina heinäkuun 1. päivään asti. Sattumalta tämä tapahtui silloin, kun poliittinen toimikunta (politbyroo) teki päätöksen 5. maaliskuuta 1940 tappaa 21 000 puolalaista upseeria. Stalinin asialistalla ei ollut Puolan vapauttaminen eikä maan jälleenrakentaminen.

On June 15, we will mark the 80th anniversary of the first Soviet occupation of #Lithuania. In his publication "Lessons of History: The Silent Occupation of 1940", historian @a_anusauskas analyses this painful period of Lithuania's history.

Reading names of tens of thousands of those forcefully deported, imprisoned and perished in the hands of the oppressors.