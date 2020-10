Talvirenkaat alle sään ja kelin mukaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talvirenkaat voidaan vaihtaa alle ensimmäistä kertaa säiden, eikä vain kalenterin perusteella.

Kesäkuun alussa voimaan tulleen tieliikennelain mukaan talvirenkaita täytyy käyttää, jos sää tai keli sitä edellyttää marras-maaliskuun aikana.

Vaikka uusi laki antaakin lisää vapautta rengasvalintojen suhteen, niin se tarkoittaa myös entistä huolellisempaa kelien seurantaa, jotta liikenne sujuu turvallisesti, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toteaa.

Aikaisemmin talvirengaspakko oli säästä tai kelistä riippumatta joulu-helmikuun välinen aika. Nyt henkilöautossa, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia sekä pakettiautossa on käytettävä Suomessa talvirenkaita 1.11.- 31.3. välisenä aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Talvirengasvaatimus koskee myös erikoisautoja, moottoripyöriä, mopoja ja kolmi- ja nelipyöriä sekä perävaunuja, joiden luokittelu- tai kytkentämassa on yli 0,75 tonnia ja enintään 3,5 tonnia.

Talvirenkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden on oltava vähintään 3,0 mm.

– Renkaiden kunnolla on suuri vaikutus liikenneturvallisuuteen. Kulutuspinnan lisäksi on syytä kiinnittää huomiota renkaiden ikään ja nastarenkaissa jäljellä olevien nastojen määrään ja kuntoon, sanoo Traficomin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.

Ajoneuvolain mukaan ajoneuvon omistaja tai hänen sijastaan haltija sekä ajoneuvon kuljettaja ovat vastuussa siitä, että liikenteeseen käytettävä auto on liikennekelpoinen. Käytännössä on siis kuljettajan vastuulla, että talviolosuhteissa autossa on talvirenkaat.

Valvontatilanteessa talviolosuhteet määrittelee poliisi.

– Silloin kun on liukasta, ei kesärenkailla saa ajaa. Aamulla ei kannata lähteä ajamaan kesärenkailla, jos päivällä on odotettavissa lumisadetta tai muuten liukasta keliä. Jos liukas keli jälleen kerran yllättää, niin ilman talvirenkaita ei tietenkään pidä lähteä ajamaan esimerkiksi takaisin kotiin, toteaa poliisitarkastaja Heikki Ihalainen.