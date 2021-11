Talven tuntua luvassa, pian palellaan

Ilmatieteen laitoksen twiitin animaatio näyttää, miten lämpötilat Suomessa ovat kehittymässä ensi viikon torstaihin asti.

– Sää on kylmenemässä ensi viikkoa kohden. Ensi viikon alkupuolella voi mahdollisesti olla ajankohtaan nähden kylmää, laitos lupaa.

– Kylmenemisen kesto on vielä arvoitus.

Vielä keskiviikkona ja torstaina Etelä-Suomessa päivälämpötilat ovat 4-5 asteen luokkaa, mutta sen jälkeen mennään kylmempää kohti.

Animaatiossa on ilmamassan lämpötilan ja pintapaineen ennuste ensi viikon torstaihin asti. Sää on kylmenemässä ensi viikkoa kohden. Ensi viikon alkupuolella voi mahdollisesti olla ajankohtaan nähden kylmää. Kylmenemisen kesto on vielä arvoitus. #pysykääkanavalla #talventuntua pic.twitter.com/XJUjQEpoAT

— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) November 16, 2021