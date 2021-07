Talttuuko korona? Englannissa täysi suoja jo joka toisella

Englannin alueen terveysviranomaisten mukaan jo yli puolet väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta eli täyden suojan koronavirukselta.

Rokoteannoksia on annettu joulukuun 8. päivän jälkeen yhteensä 66,2 miljoonaa kappaletta. Toisten annosten määrä lisääntyi sunnuntaina 165 665 kappaleella jo yli 28,2 miljoonaan.

Rokotuskattavuuden nousun toivotaan rauhoittavan deltamuunnoksen vauhdittamia tartuntaryppäitä eri puolilla maata. Päivittäisten tartuntojen määrä on noussut 161 prosentilla kahdessa viikossa, mutta kuolemantapausten määrä on pysynyt matalana.

Uusia infektioita vahvistettiin sunnuntaina yli 24 200 kappaletta eli eniten tammikuun lopun jälkeen. Koronavirukseen on menehtynyt yhteensä 153 000 henkilöä Britanniassa.

Pääministeri Boris Johnsonin hallitus aikoo pitää kiinni yhteiskunnan avaamisesta heinäkuun loppuun mennessä. Jatkossa kasvomaskien käyttö on täysin vapaaehtoista.

Uusi terveysministeri Sajid Javid on arvioinut, että koronaan on jatkossa suhtauduttava kuin säännöllisesti toistuviin influenssa-aaltoihin.

I know many people will feel cautious about the easing of restrictions – that’s completely understandable.

But no date will ever be risk free, so we have to take a broad and balanced view on the different risks to our society. 👇🏾 pic.twitter.com/Pfqd1GCG2t

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 4, 2021