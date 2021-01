Tältä Yhdysvaltain presidentin Twitter-tili nyt näyttää

Joe Biden vannoi virkavalansa keskiviikkona Washington D.C.:ssa ja on nyt Yhdysvaltojen 46. presidentti.

Presidentti Biden on jo ehtinyt ottaa haltuunsa Yhdysvaltain presidentin virallisen Twitter-tilin. Hän on myös lähettänyt tililtä ensimmäisen tviittinsä:

− Ei ole aikaa hukattavaksi mitä tulee kriiseihin, joiden edessä olemme. Tämän vuoksi tänään olen suuntaamassa Ovat Officeen ryhtyäkseni heti töihin tarjoamaan rohkeita toimia ja välitöntä helpotusta amerikkalaisille perheille, Biden kirjoittaa.

Twitter-tilin molemmissa kuvissa on nyt kuvat Bidenista, ja tilin nimikohdassa lukee ”Presidentti Biden”.

Myös Valkoisen talon nettisivut ovat saaneet presidentinvaihdoksen myötä uuden ilmeen.

Väistyneen presidentti Donald Trumpin aikainen Twitter-tili on nyt arkistoitu @POTUS45-tunnuksen alle. Trumpin henkilökohtainen tili @realDonaldTrump on poistettu Twitterin toimesta lopullisesti.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021