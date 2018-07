Tältä näyttivät USA-lähetykset Helsingistä – he jututtavat presidentit heti

Juontaja Sean Hannity on yksi USA:n television supertähdistä, jotka sunnuntaina olivat ja maanantaina ovat Helsingin Kauppatorin ympäristössä. Lähetyksissään he seisovat Allas Sea Poolilla selkä Presidentinlinnaa vasten kameran kuvatessa Linnaa tai muita Kauppatorin lähistön rakennuksia heidän taustanaan.

Axiosin mukaan Sean Hannity on saamassa presidentti Donald Trumpilta ensimmäisen pitkän haastattelun Venäjän presidentin kanssa iltapäivällä Presidentinlinnassa käytävän huipputapaamisen jälkeen.

Trumpilla on erityissuhde Fox&Friends -ohjelmaan ja hän on tehnyt Hannityn kanssa lukuisia pitkiä haastatteluja aiemminkin. Fox News on saamassa ensimmäisen haastattelun tapaamisen jälkeen myös Venäjän presidentti Vladimir Putinilta.

Oheisella ylemmällä videolla Sean Hannity on ”tunkeutunut” Kauppatorilla Fox Newsin toisen ohjelman lähetykseen.

Toinen video on Fox Newsin sunnuntain uutislähetys Kauppatorilta. Haastateltavina ovat muun muassa Helsingissä olevaMoskovan-suurlähettiläs Jon Huntsman ja senaattori Chris Coons.

Kolmannella videolla nähdään CBS:n Face the Nationin tulkinnat ja näkymät Helsingistä.

Neljäs video on NBC Newsin uutispätkä Donald Trumpin saapumisesta Helsinkiin.

Viidentenä on ABC This Week, jonka George Stephanopoulosin Helsinki-lähetys tulee Nikolai II -alukselta Kauppatorilta.

National Security adviser John Bolton on whether Pres. Trump will make concessions during his meeting with Russian Pres. Putin: "I think the president's going into this meeting determined to advance the national interest of the United States." https://t.co/I77bAiCjKw #ThisWeek pic.twitter.com/RTQGMyRlGr

— ABC News (@ABC) July 16, 2018