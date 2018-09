Tältä näyttävät uudet 100 ja 200 euron setelit

Euroopan keskuspankki (EKP) on julkistanut uudet 100 ja 200 euron setelit, jotka otetaan käyttöön ensi vuoden toukokuun lopulla.

Uusien setelien myötä toinen eurosetelisarja eli niin sanottu Europa-sarja on valmis, sillä 5, 10, 20 ja 50 euron setelit ovat jo käytössä. Seteleihin on lisätty uudenlaisia turvatekijöitä, jotka voi tarkastaa seteliä kallistelemalla.

Hopeanhohtoisen nauhan yläosassa on myös satelliittihologrammi, jossa pienet euron tunnukset kiertävät numeroa. Ne näkyvät selvemmin valon kohdistuessa niihin suoraan.

Uudet 100 ja 200 euron setelit ovat myös aiempaa pienempiä. Niiden leveys vastaa 50 euron seteliä, joten niitä on helpompi käsitellä laitteilla ja ne mahtuvat paremmin lompakkoon.

EKP:n johtokunnan jäsenen Yves Merschin mukaan uusi eurosetelivalikoima tarjoaa vahvan suojan väärentämistä vastaan.

Today we revealed the new €100 and €200 euro banknotes, which will come into circulation on 28 May 2019! Watch the unveiling ceremony again here https://t.co/yuiSC6md12 pic.twitter.com/HqI2uR6r4K

