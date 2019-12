Aivan pienet ydinvoimalat tulevat – tältä ne näyttävät

Wired -sivusto esittelee energiatuotannon vallankumoukseen tähtääviä pien- ja mikroydinreaktorihankkeita.

Amerikkalainen NuScale-yhtiö on tuomassa markkinoille vain 20 metriä korkean ja kolme metriä leveän SMR-kevytvesireaktorin, joka tuottaisi 60 megawattia energiaa. Yhtiön teknologiajohtaja Jose Reyesin mukaan pieni koko on myös turvallisuustekijä: laitteet voidaan upottaa maanalaiseen kuoppaan ja ympäröidä vedellä, joka imee itseensä ylimääräisen lämmön mahdollisen vuodon sattuessa.

Yhtiön visiossa reaktorit sijoitettaisiin esimerkiksi kaukolämpötuotannossa entistä lähemmäs asutusta. Perinteiset ydinreaktorit ympäröidään Yhdysvalloissa 16 kilometrin pakollisella suojavyöhykkeellä.

Ydinturvallisuusviranomaiset ovat syynänneet yhtiön reaktorisuunnitelmia jo vuodesta 2016, mutta päätöstä 12 000 sivua pitkästä teknisestä hakemuksesta joudutaan odottamaan ainakin vuoden 2020 loppuun asti.

Yhtiölle on silti myönnetty lupa ensimmäisen, 12 pienydinreaktoria sisältävän voimalan rakentamisen Idaho National Laboratory -laitoksen yhteyteen. Kompleksia hallinnoi Yhdysvaltain energiavirasto, ja tuotannon on määrä alkaa vuonna 2026.

Energiavirasto on kiinnostunut tätäkin pienemmistä mikroreaktoreista, joita voitaisiin sijoittaa esimerkiksi sotilastukikohtien tai syrjäisten asutusten energialähteeksi. Teknologia tarjoaisi myös kaupungeille tasaista ja päästötöntä sähköntuotantoa.

Salamyhkäiseksi luonnehdittu startup-yhtiö Oklo sai hiljattain luvan rakentaa Idahon koealueelle 1,5-megawattisen mikroreaktorin, joka muistuttaa ulkonäöltään enemmän modernistista vuoristomökkiä kuin ydinvoimalaa. Laitteiden tekniikka pohjautuu sukellusveneissä käytettäviin ydinreaktoreihin.

Marylandin yliopiston professori Steve Fetterin mukaan sähköntuotannon hinta voi nousta pienten ydinreaktorien suurimmaksi haasteeksi. Viime vuosina tuuli- ja aurinkovoiman hinta on laskenut huomattavasti.

– Aihetta kannattaa silti selvittää, sillä laitteet tarjoavat keskitetyn tavan tuottaa hiilivapaata sähköä. Tällä hetkellä sellaisia vaihtoehtoja ei ole juurikaan tarjolla, Fetter sanoo.

Oklo Inc. announces the launch of the Aurora, an advanced fission clean power plant developed to power communities with affordable, reliable, clean power. #climate #okloaurora https://t.co/C5PTjax2Hn

NuScale SMR technology isn’t just for clean, carbon-free power. It’s also for clean, pure drinking water. 12 NuScale modules powering a desalination plant could provide all of the water for Cape Town, South Africa. pic.twitter.com/oEQ7A1l0Ne

— NuScale Power (@NuScale_Power) December 12, 2019