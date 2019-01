Tältä näyttää pääkaupungin 23 miljoonan euron pyörätunneli

Pyöräilyn ja jalankulun alikulku Helsingin ratapihan alitse

Nyt se on virallista: jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulku ydinkeskustassa paranee kun nopea yhteys ratapihan alitse Kansalaistorilta Kaisaniemen puistoon rakennetaan. Yhteydestä puhutaan pyörätunnelina, mutta esteetöntä alikäytävää käyttävät myös jalankulkijat. Rakennettava yhteys on teknisesti silta, sillä rata kulkee sillan päällä ja jalankulkijat ja pyöräilijät sillan ali. Vastaavasti moottoriteiden alikulut ovat insinööreiltä kysyttäessä siltarakenteita. Ratapihan alle tuleva reitti on Helsingin keskustan pyöräliikenteen pääyhteys sekä kaupungin länsi- ja itäpuolen tärkein pyöräliikenteen sisääntuloväylät yhdistävä alikulkuyhteys. Yhteys myös rauhoittaa Kaivokadun liikennettä ja siten parantaa kävelyn olosuhteita.

