Tältä näyttää koronan tukahduttaneessa maassa

Koronaviruksen tukahduttamista eli niin sanottua ”Zero Covid”-tavoitetta kannattava epidemiologi Zoe Hyde on jakanut videon Länsi-Australiasta, jossa ei ole havaittu yhteisötartuntoja huhtikuun 2020 jälkeen.

Hän muistuttaa, että koronan eliminointi on mahdollista myös ilman rokotteita.

Ihmiset viettävät aikaa Perthissä kuvatussa ulkoilmatapahtumassa musiikkia kuunnellen ja ilman maskeja.

– Rokotukset aloitettiin viime kuun lopulla, jotta Zero Covid -strategiaa pystytään ylläpitämään pitkälläkin aikavälillä, Zoe Hyde kirjoittaa Twitterissä.

Koronaviruksen toinen aalto koettiin Australiassa elokuussa, jolloin tartuntoja vahvistettiin enimmillään reilut 700 kappaletta päivässä. Infektiot saatiin jyrkkään laskuun tiukkojen rajoitustoimien avulla.

Uusien tautitapausten määrä on pysynyt vuodenvaihteen jälkeen 5–20 kappaleessa.

This is your periodic reminder that it's possible to eliminate COVID-19.

This was filmed today at a community event in Perth, Western Australia, which has had no community transmission since April 2020.

Vaccination began late last month, to sustain #ZeroCOVID for the long term. pic.twitter.com/uybeHfASUV

— Dr Zoë Hyde (@DrZoeHyde) March 6, 2021