Tältä näyttää koronan kuukauden aikasarja – lohdutonta

Yli 200 tartuntaa vuorokaudessa vaikuttaa vakiintuneen Suomen ’normaaliksi’.

Keskiviikkona Suomessa ilmoitettiin rekisteröidyn 238 ja torstaina 197 uutta koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tartuntatautirekisterin ilmoituksiin on teknisten häiriöiden päiviä ja maanantaipäiviä lukuunottamatta vakiintunut viime aikoina tilanne, jossa uusia tartuntoja on lähes päivittäin yli 200 tai lähes 200.

Viimeisen kuukauden aikana THL on ilmoittanut päivittäin uusia koronatartuntoja rekisteriin seuraavasti:

SU 11.10. 149

MA 12.10. 214

TI 13.10. 287

KE 14.10. 204

TO 15.10. 241

PE 16.10. 189

LA 17.10. 160

SU 18.10. 131

MA 19.10. 131

TI 20.10. 294

KE 21.10. 222

TO 22.10. 184

PE 23.10. 219

LA 24.10. 178

SU 25.10. 196

MA 26.10. 122

TI 27.10. 193

KE 28.10. 215

TO 29.10. 188

PE 30.10. 344

LA 31.10. 203

SU 1.11. 178

MA 2.11. 109

TI 3.11. 237

KE 4.11. 293

TO 5.11. 189

PE 6.11. 266

LA 7.11. –

SU 8.11. 412

MA 9.11. 90

TI 10.11. 220

KE 11.11. 238

TO 12.11. 197

Viimeisen 14 vuorokauden aikana tartuntoja on ollut 2976. Viikko sitten vastaava luku oli 2864 ja kaksi viikkoa sitten 2622.

20 suurinta kaupunkia liikennevaloina Pori oranssilta vihreälle Kunnissa 21-40 ei tänään värimuutoksia Perusvaihe vihreä alle 10

Kiihtyvä oranssi 10-25

Leviävä punainen 25-50

? violetti yli 50 pic.twitter.com/ZbdTMi9sRM — Marianne K-V-E (@Marianne_KVE) November 12, 2020

Nyt vasta ehdin katsoa https://t.co/FDjksfLA0s -sivulta montako joukkoaltistumista lisäsimme eilen tietokantaan: 56 joukkoaltistumista!😢 Taitaa mennä vielä pitkään ennenkuin ”toinen aalto” on ohi. 💔 Kiitos avusta, kun pingaatte meitä linkkeihin!#altistumiset pic.twitter.com/TABiH6M6k1 — 𝕋ℍ ☀️☀️ (@Tqwerty123a) November 12, 2020