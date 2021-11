Tältä näyttää koko talven sää – pitkä ennuste julki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talvesta luvassa keskiarvoa lämpimämpi.

Talvi tulee olemaan pääosassa Suomea ajankohdan keskiarvoa lämpimämpi, Foreca kertoo. Arvio perustuu Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n vuodenaikaennusteeseen. Ennustus kattaa kolmen kuukauden jakson joulukuusta helmikuuhun.

– Suomen alueella jakson keskilämpötila olisi suuressa osassa maata 0,5–1 astetta tavanomaista lämpimämpi, mutta osassa pohjoisinta Suomea eroa keskiarvoon ei juuri ole, Forecan meteorologi Joanna Rinne sanoo.

Sademäärät voivat olla tulevan talven aikana hieman keskimääräistä suurempia osassa maata, Rinne kertoo.

Todennäköisesti sää on joulu-helmikuun aikana kuitenkin vaihtelevaa, meteorologi toteaa.

– Ennusteen perusteella näyttää silti mahdolliselta, että kuivia ja kylmiä korkeapainejaksoja ei kolmen kuukauden aikana tule suuressa osassa maata ainakaan enempää kuin keskimääräisenä vuonna, kun taas pohjoisessa Lapissa niitä saattaa tulla tavanomaisen talvijakson verran tai mahdollisesti jopa hieman enemmän.

– On todennäköistä, että sää on joulu–tammi–helmikuun aikana vaihtelevaa. Ehkäpä lännestä saapuvien sadealueiden säätyyppi on melko yleinen

Talven lumista tai mahdollisesti valkeasta joulusta ei ennusteen perusteella vielä voi tehdä kauaskantoisia päätelmiä, meteorologi Rinne toppuuttelee.