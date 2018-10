Sotilaat haluavat itsestään lentäviä helikoptereita

Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoo edistyneensä sotilashelikopterien automatisointiin tähtäävässä ALIAS-ohjelmassa.

Tavoitteena on kehittää helikoptereita, jotka pystyvät toimimaan haastavassakin ympäristössä täysin itsenäisesti. Sikorsky-yhtiön kerrotaan kokeilleen Fort Eustisin sotilastukikohdassa Virginiassa uutta MATRIX-ohjelmistoaan S-76B-helikopterilla.

Testi osoitti, että helikopteri pystyi nousemaan, lentämään vaikeissakin tuuliolosuhteissa ja väistelemään sähköjohtojen kaltaisia esteitä matalalla lentokorkeudella. Sikorskyn mukaan järjestelmä pystyy arvioimaan, milloin laskeutumista ei voida tehdä turvallisesti.

Puolustusministeriö pyrkii integroimaan järjestelmät lähivuosina myös UH-60 Black Hawk -kuljetushelikoptereihin.

– Käyttäjä osoittaa pistettä tabletilla ja kertoo, minne hän haluaa lentää. Muita tietoja ei tarvitse syöttää. Helikopteri suunnittelee lennon ja lähtee liikkeelle. Kyseessä on täysin autonominen lento, Sikorskyn johtaja Igor Cherepinsky sanoi medialle Defense Onen mukaan.

Yhtiö kokeili ohjelmistoa myös vaativien tiedustelutehtävien suorittamiseen.

– Helikopteri teki suunnitelman ja ohjasi itsensä kanjoniin. Siellä se kohtasi useita esteitä, joista järjestelmällä ei ollut tietoa etukäteen. Helikopteri väisteli sähköjohtoja, teki asianmukaiset ohjausliikkeet ja palasi lopulta takaisin ilman miehistön ohjausta, Cherepinsky selosti.

Unmanned Black Hawks are coming. The goal is a major flight demonstration next year. | @DefTechPat https://t.co/0kWWqjsIdN pic.twitter.com/hfy7jJMUka

— Defense One (@DefenseOne) October 31, 2018