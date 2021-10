Tältä kuulostavat Marsin pinnan bassoäänet

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasa on julkaissut uusia Marsin pinnalta tehtyjä äänitteitä, joista voi kuulla ”vahvoja bassovibraatioita”.

Helmikuussa laskeutunut Perseverance-luotain on tallentanut mikrofonillaan tuulen, hiekkamyrskyjen ja omien renkaidensa ääniä. Mukana on myös pienen Ingenuity-helikopterin ääniä.

Luotain on tutkinut Jezeron kraatteria, jonka uskotaan olleen aikoinaan veden peitossa. Valokuvien ohella äänitteitä on kertynyt jo yli viisi tuntia.

Tutkija Baptiste Chiden mukaan mikrofonit ovat erittäin hyödyllinen tutkimusväline myös tulevissa avaruustehtävissä. Perseverance-luotaimessa niitä on kaksi kappaletta.

– Kun laitat kuulokkeet, niin voit todella tuntea olevasi paikalla, Chide toteaa tiedotteessa.

Marsin ilmakehä on huomattavasti Maata ohuempi, joten korkeataajuisia ääniä on vaikeampi kuulla. Ennen laskeutumista oli epäilyksiä siitä, etteivät mikrofonit ehkä havaitsisi minkäänlaisia ääniä.

Nasan mukaan nyt tehdyt havainnot osoittavat, että ääniaallot kulkeutuvat paljon odotettua kauemmas Marsissa.

🔊 Sound check: hear some recordings from the two microphones aboard @NASAPersevere, and learn how scientists use them https://t.co/rjiX1rkke0@NASAInSight has also used its seismometer to "hear" sounds on Mars: https://t.co/OCttAJ3x10 pic.twitter.com/XChU97TdhB

— NASA Mars (@NASAMars) October 18, 2021