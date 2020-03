Tältä koronavirus tuntuu: Kuume saa hallusinoimaan

Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan yli 79 000 ihmistä on tähän mennessä parantunut SARS-CoV-2-koronaviruksen aiheuttamasta Covid-19-sairaudesta.

Potilaiden yleisimpiä oireita ovat olleet korkea kuume, kuiva yskä ja hengenahdistus. Osa sairastaa taudin oireettomasti.

Yli kaksi viikkoa sairaana ollut potilas kuvailee omaa kokemustaan CBS News -kanavalle.

– Anteeksi vain, mutta se tuntui helvetiltä. Minulla on ollut flunssa aiemmin, mutta tätä ei voinut verrata siihen millään lailla. Korkea kuume aiheuttaa hallusinaatioita, naispuolinen potilas kertoo.

Potilasta hoidettiin aluksi sairaalassa Seattlen alueella maaliskuun alkupuolella. Koronavirustestiä ei tehty lääkärien epäilyistä huolimatta.

– Seurasin ikkunan läpi, kun henkilökunta valmistautui tulemaan huoneeseen. He olivat aivan paniikissa, eivätkä tienneet mitä tekevät. Se oli suoraan sanottuna hermostuttavaa.

Koronavirustartunta vahvistettiin myöhemmin autosta käsin tehdyllä testillä.

– Minulla on edelleen kuumetta, mutta se on laskenut pikkuhiljaa. Nyt se on vain 38,3 astetta, mikä on suuri parannus aiempaan, nainen jatkaa.

CBS:n haastattelema Clay Bentley kertoo huomanneensa oireet laulettuaan kirkkokuoron kanssa. Myöhemmin useilla muilla kuorolaisilla vahvistettiin koronavirustartunta.

Bentley lähetettiin paikallisesta sairaalasta kotiin keuhkokuumediagnoosin jälkeen. Oireet pahenivat päivä päivältä.

– Neljä päivää myöhemmin en enää päässyt ylös sängystä. Ihmettelin, että lähetettiinkö minut kotiin kuolemaan. Sanoin, etten voi juurikaan liikkua tai hengittää. Henkeäni ahdisti, Clay Bentley kertoo.

Takaisin sairaalaan joutunut potilas kiittää toipumisestaan perheensä tukea ja uskoaan.

– Tämä lähensi minua ja perhettäni. He eivät malta odottaa, että pääsen sairaalasta kotiin. Pääsemme pian juhlistamaan asiaa, Bentley jatkaa.

