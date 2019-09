Tältä jättihurrikaani näyttää avaruudesta astronautin kuvissa

Amerikkalaisastronautti Christina Koch on julkaissut Twitterissä sarjan kuvia (alla) Dorian-hurrikaanista. Kansainväliseltä avaruusasemalta otetut kuvat paljastavat myrskyn valtavat mittasuhteet.

– Toivottavasti kaikki sen tielle joutuvat pysyvät turvassa, Koch toteaa saatteeksi.

Kansainvälisen avaruusaseman Twitter-tilillä on julkaistu myös alla näkyvä video hurrikaanista Bahaman yllä. Video on otettu aseman ulkopuolen kameroilla.

Hurrikaani teki suuria tuhoja Bahamalla. Sittemmin kategoria 3:een laantunut Dorian lähestyi tiistaina iltapäivällä Suomen aikaa Floridaa. Hurrikaanin odotetaan etenevän pohjoiseen pitkin Yhdysvaltain itärannikkoa.

Cameras outside the station captured views at 11:27 a.m. ET on Sept. 2 of #HurricaneDorian over the northwestern Bahamas. The @NWSNHC said Dorian was almost stationary, moving toward the west at just 1 mile an hour just over 100 miles east of West Palm Beach, Florida. pic.twitter.com/b6ph2teoIZ

— Intl. Space Station (@Space_Station) September 2, 2019