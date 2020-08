TalSa: Virhe irtisanomisessa, sähköyhtiöltä 1900 euron lasku

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrittäjän mukaan hänen tarinansa on varoittava esimerkki.

Savosta kotoisin oleva yrittäjä kertoo Taloussanomille saaneensa sähköyhtiöltä yli 1 900 euron laskun.

Yrittäjä kertoo olleensa tyytymätön yhtiön nouseviin hintoihin ja irtisanonut sopimuksensa. Sopimus oli tehty noin vuosi sitten, ja se oli hankittu yritysten sähkönhankintaan erikoistuneen yhtiön Greenen kautta.

Alun perin välittäjä oli yrittäjän kertoman mukaan luvannut, että hänen maksamansa sähkönhinta laskisi sopimuksen myötä. Hinta kuitenkin kallistui koko ajan.

– Sopimus tuskin oli ollut voimassa kuin muutaman kuukauden, kun sain jo sähköpostia, että sopimuksen kuukausimaksu nousee, yrittäjä kertoo TalSalle.

– Sitten minä päädyin siihen, että sanoin sopimuksen irti.

Sopimuksessa oli ollut kuitenkin ehtona, että sopimus on kolmen vuoden mittainen. Siitä sopimussakkona yrittäjä joutui maksamaan 1908,06 euroa. Yrittäjä myöntää, ettei lukenut sopimusehtoja tarpeeksi huolella allekirjoittaessaan sopimusta.

– Irtisanominen oli virheliike. Minä kun en ollut lukenut sopimusehtoja riittävän tarkasti.

– Muutaman satasen olisin ymmärtänyt, mutta tuo 1 900 euroa ei liiku enää millään järkitasolla.

Sähköä välittäneen Greenen mukaan välittäjä ei lähtökohtaisesti voi mitään sille, jos heidän asiakkaana ollut yrittäjä ei ole tyytyväinen sähkösopimukseen, jonka hän on allekirjoittanut. Yrityksen toimitusjohtajan Topi Saukkosen mukaan on myös vaikea kommentoida, mitä yksittäinen myyjä on yrittäjälle myyntihetkellä sähkön hinnoista kertonut.