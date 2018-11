TalSa: Varoitus taksien yllättävästä hintailmiöstä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taksiliiton toimitusjohtaja kehottaa valppauteen hintojen kanssa.

Uusi liikennepalvelulaki vapautti heinäkuussa taksien hinnoittelun. Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen varoittaa pikkujoulukauden juhlijoita kiskurihinnoista.

– Sillä hetkellä, kun on aikomassa kyytiin, kannattaa skarpata hiukan. Kyllä meillä liitossa sellainen huoli on, että kyytejä tarjoavat pikkujouluaikaan myös muutkin kuin varsinaiset taksiyrittäjät, Koskinen sanoo Taloussanomille.

Lehden mukaan taksiliikenteessä ei ole tullut toistaiseksi ilmi merkittäviä hintavedätyksiä. Koskinen kuitenkin sanoo, että pikkujoulukauden ruuhkassa ihmiset saattavat nousta matalammalla kynnyksellä ensimmäiseen saatavilla olevaan taksiin.

– Siinä tilanteessa ei välttämättä jäädä vertailemaan hintoja.

– Uuden lain myötä vastuu on kuitenkin siirtynyt kuluttajalle, joten se on tavallaan oma moka, jos kokee maksavansa kiskurihinnan lyhyestä matkasta. Hintaa koskevat neuvottelut on käytävä ennen liikkeellelähtöä, hän muistuttaa.

Koskisen mukaan taksi kannattaa tilata joko mobiilisovelluksen tai välityskeskuksen kautta.

– Silloin voimassa on yhtiön oma hinnoittelu, johon ei pitäisi yllätyksiä sisältyä.