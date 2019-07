TalSa: Uuden viinikaupan ”naurettava” myyntitapa ei riko lakia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Let me winen perustaja toivoo kaupan pystyvän osoittamaan, miten naurettava sen myyntitapa on.

Ravintolayrittäjät aikovat avata Let me wine -nimisen yksityisen viinikaupan Helsingin Kalliossa. Sommelier ja ravintolayrittäjä Toni Feri kertoo Taloussanomille, että toistaiseksi yritys on myynyt viinejä ravintoloille, mutta aikoo syksyn aikana avata kaupan kuluttajillekin.

Alkoholin myyntiä koskevan lainsäädännön vuoksi yritys suunnittelee Ferin mukaan listaavansa suurimman osan edustamiaan tuotteita Alkon verkkokauppaan. Yritys pyrkii luovimaan alkoholilain ja Alkon monopolin sallimissa rajoissa.

Itse kaupasta tehdään esittelytila, jossa tuotteet on esillä ja niistä kerrotaan. Jos kuluttaja haluaa ostaa viinejä, hän voi tilata ne kaupassa olevalla tietokoneella Alkon verkkokaupasta ja noutaa ne seuraavana päivänä lähi-Alkosta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ylitarkastaja Isabella Lencioni sanoo TalSalle, että myyntitapa ei näytä törmäävän säännöksiin.

– Jos asiakas ostaa, maksaa ja noutaa tuotteet Alkosta, tilanne ei ole ongelmallinen myynnin yksinoikeuden kannalta, hän sanoo.

Toni Ferillä on myyntitavasta tukeva mielipide.

– On varmaan sanomattakin selvää, että se on naurettava. Ehkä pystymme mallillamme konkreettisesti osoittamaan, miten naurettava se on.

Alkon monopolista voitaisiin hänen mielestään luopua, mutta Alko voisi jatkaa viinikauppiaana muiden muiden joukossa.