Talsa: Tämä suomalaisyritys ei tuota vielä mitään, mutta kiinnostaa maailmalla ”kaikkia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Spinnovan markkina-arvo on jo lähes 700 miljoonaa euroa.

Suomalainen tekstiilikuituyhtiö Spinnova pyrkii korvaamaan maailman puuvillatuotantoa, jonka ympäristövaikutuksia pidetään merkittävänä ongelmana.

Taloussanomien mukaan yhtiön markkina-arvo on lähes 700 miljoonaa euroa, vaikka tuotanto on toistaiseksi lähes olematonta. Spinnovan kankaat muistuttavat puuvillan ohella pellavaa, farkkukangasta ja esimerkiksi villasekoitteita.

Suurin osa liikevaihdosta tulee sopimusostajille menevästä kuidusta. Potentiaalisia asiakkaita ovat muun muassa Adidas, Ecco ja H&M.

Yhtiö rakentaa Eccon kanssa pilottituotantolaitosta, jonka on tarkoitus muuttaa nahkajäte kenkien ja muiden asusteiden raaka-aineiksi.

Paperisellusta valmistettavaa kuitua voi tulevaisuudessa tehdä myös jätevirroista kemikaalittomalla menetelmällä. Puupohjaista kuitua valmistetaan brasilialaisen yhtiön jauhamasta selluloosasta.

Jyväskylän eteläpuolella sijaitsevan Woodspin-laitoksen on määrä valmistua ensi kesänä. Kumppanina on maailman suurin selluntuottaja Suzano.

- Tilanne on oikeasti se, että jo useamman vuoden ja varsinkin tällä hetkellä lähes hukumme kyselyihin. Niitä tulee ympäri maailmaa joka päivä. Niitä on niin paljon, että meidän on oltava tosi tarkkoja siitä, keiden kanssa viedään asioita eteenpäin, Spinnovan toimitusjohtaja Janne Poranen sanoo.