TalSa: Hyvän mökkitontin haalimiseen vain yksi keino

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Parhaat rantapaikat on jo myyty.

Parhaimpien rantatonttien löytäminen on Suomessa nykyään vaikeaa, kiinteistöalan asiantuntijat kertovat Taloussanomille.

Hyvinä rantatontin kriteereinä voidaan pitää ainakin etelä-länsisuuntaista rantaa, läheistä sijaintia, mökille johtavaa tietä, sähköä ja yksityisyyttä. Rakentamattomana tällaiset tontit ovat kuitenkin harvassa – hyvät tontit on Suomessa myyty jo.

– Jos haluaa kelvollisen rantatontin, ainoa vaihtoehto on ostaa mökin rähjä hyvältä paikalta, purkaa se ja rakentaa tilalle uusi, Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen sanoo TalSalle.

Koronavirusepidemian uskotaan kiihdyttävän mökkikauppaa Suomessa. Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toimitusjohtajan Jussi Mannerbergin mukaan ”vanhojen rähjien” kaupassa onkin jo havaittavissa rakentamattomien rantatonttien rinnalla kasvua.

– Siellä, missä kysyntä on kovinta, rakentamattomia rantatontteja on todella vähän tarjolla. Niinpä monet kiertävät tämän siten, että he ostavat rakennettuja rantatontteja ja purkavat tontilta vanhan rakennuksen ja rakennuttavat uuden tilalle.

Suomessa rakentamattomien rantatonttien hinnat ovat pääosin laskussa. Verkkouutiset kertoi mökkien hinnoista aiemmin tästä löytyvässä jutussaan.

Kovinta hintaa rantatontista joutuu maksamaan Uudellamaalla, eniten hinnat ovat nousseet Pirkanmaalla ja Kainuussa.