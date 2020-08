TalSa: Täällä saa omakotitaloja 20000 euroa kappale

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa pienellä rahalla voi saada suuren talon ja tontin.

Suomesta löytyy satoja alle 20 000 euroa maksavia omakotitaloja tontteineen, uutisoi Taloussanomat.

Oikotie-palvelussa tämän hintaisia asuntoja löytyy noin viitisensataa, Etuovi-palvelusta yli 800. Tästä huolimatta suuri osa tämän hintahaarukan alittavista asunnoista myydään esimerkiksi tarjouskaupan avulla, jolloin ilmoituksessa on kertottu vain asunnon lähtöhinta. Tällaisten asuntojen tarjoukset voivat lähteä jopa nollasta tai vain yhdestä eurosta.

Pyyntihinnaltaan korkeintaan 20 000 neliön asuntojakin löytyy. Esimerkiksi Varkaudessa Könönpellon alueella noin 80 neliön rintamamiestalosta pyydetään 14 900 euroa. Talon kunto on tyydyttävä, ja sen kerrotaan vaativan korjaamista.

Toinen 20 000 euron omikotitalo löytyy Lohjalta, jossa tasasummalla voi saada 75 neliön omakotitalon pihoineen. Vuonna 1936 rakennettu talo on peruskorjattava.

Yhteistä lähtöhinnoiltaan edullisille taloille kuitenkin on, että niistä suurin lasku maksetaan usein vasta kunnostuksen yhteydessä. Tästä esimerkkinä on niin ikään tasan 20 000 eurolla myytävä vuonna 1925 rakennettu vanha kyläkauppa Keski-Suomessa Hankasalmella. Kaupan koko on lähes 180 neliötä. Talon kunnostus vaatisi kuitenkin paljon korjausta, ja jopa purkua suositellaan kokemattomimmille.

– Jos hintataso on tuollainen, niin ollaan syrjemmässä, ei palveluita lähellä, ja korjaustarve on kohteessa iso. Hintaan on otettu lähinnä vain maan arvo, ja ehkä vähän jotain päälle, kertoo yrittäjä Sanna Hotanen Kiinteistömaailmasta Jyväskylästä.

– Sellainen tee se itse -ostajakunta on vähentynyt, joka on valmis tekemään näin ison remontin, ja teettämällä remontista tulee tosi kallis.

Alle 20 000 eurolla saa kuitenkin myös hyväkuntoisia asuntoja, jotka eivät vaadi isompaa remonttia. Esimerkiksi Keminjärvellä vanhaan koulurakennukseen tehdyssä asuinsiivessä on peräti 192 neliötä tilaa ja oma 3 000 neliömetrin tontti, jolla sijaitsee vielä erillinen vapaa-ajan asunto sekä kotakeittiö ja tilava varastorakennus.