TalSa: Täällä on Suomen suurin ja täällä pienin eläke

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurissa kaupungeissa maksetaan suurimmat eläkkeet ja pienissä kunnissa pienimmät.

Pienin keskimääräinen eläke on Etelä-Pohjanmaan Isojoella, jossa se on 1 192 euroa kuukaudessa. Suurimmät eläkkeet löytyvät Kauniaisista (3 015 €) ja Espoosta (2 249 €), kertoo Taloussanomat. Keskimääräinen eläke koko maassa on 1 656 euroa.

Eniten pieniä eläkkeitä on juurikin Etelä-Pohjanmaalla, jossa eläkkeet ovat jopa 30-40 prosenttia pienemmät kuin pääkaupunkiseudulla. Nämä ovat maatalousvaltaisia pitäjiä, joissa työskentelevien maatalousyrittäjien eläkkeet ovat pieniä. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat keskiarvoon laskevasti.

Suomessa vanhuuseläkkeensaajia on 1 470 177 eli suunnilleen joka neljäs maan asukas.