Talsa: Suomalainen ”ilmaisen rahan kokeilu” puhuttaa ulkomailla

Suomalainen perustulokokeilu on noussut otsikoihin kansainvälisessä mediassa, uutisoi Taloussanomat.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kela julkaisi perjantaina tiedotteen, jonka mukaan perustulo ei lisännyt ensimmäisenä kokeiluvuonna työllisyyttä, mutta lisäsi hyvinvointia. Nyt kansainvälisessä mediassa uutisotsikoihin on nostettu se, ettei kokeilu vaikuttanut lisäävän työllistymistä.

Esimerkiksi brittiläinen sanomalehti Daily Mail painottaa, etteivät työttömät ole enemmän motivoituneita hankkiakseen itselleen työtä, kun se saavat taatun perustulon.

– Uraauurtava kokeilu selvitti, ettei työttömät ole ”parempia tai huonompia” työn löytämisessä perustulosta huolimatta, Daily Mail kirjoittaa.

Myös esimerkiksi tv-kanava Euronews ja the Guardian uutisoivat kokeilusta. Perustulokokeilua kuvataan laajasti ”ilmaisen rahan kokeiluksi”.

– Suomen ”ilmaisen rahan” kokeilu ei kannustanut työttömiä etsimään töitä, Euronews kirjoittaa.

– Suomen ”ilmaisen rahan” kokeilu epäonnistui parantamaan työllisyyttä, the Guardian alleviivaa.

