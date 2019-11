TalSa: Sähkölasku ennen 250 euroa, nyt 37 – näin se tapahtui

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Parikkalainen Jukka Heinonen tuottaa sähkönsä omavaraisesti.

Taloussanomat kirjoittaa parikkalaisesta Jukka Heinosesta, 60, joka kyllästyi suuriin sähkölaskuihin ja erosi sähköverkosta.

Nyt hän tuottaa sähkönsä 187-neliöiseen omakotitaloonsa täysin omavaraisesti. Heinosen talon sähkö tuotetaan autotallin katolle sijoitettujen 18 aurinkopaneelin voimin. Pimeinä vuodenaikoina apuvoimaa saa biodieselillä toimivasta aggregaatista.

Taloussanomille Heinonen kertoo, että aiemmin hänen perheensä sähkölasku oli pahimmillaan 250 euroa kuukaudessa. Nyt hän joutuu maksamaan sähköyhtiölle siirtomaksua 37 euroa kuussa, vaikka kulutusta ei ole enää ollenkaan.

Hän ei ole uskaltanut vielä irtisanoa sähkösopimusta, koska Heinosen uutta järjestelmää ei ole vielä testattu ympärivuotisesti. Järjestelmä otettiin käyttöön viime huhtikuussa.

– Tarkoitus on laittaa se [sähkösopimus] talven jälkeen poikki. Silloin saan takaisin 3 000 euron liittymismaksun, ja sähkömittari viedään pois. Takaisin liittyminen maksaa 5 000 euroa, Heinonen sanoo Taloussanomille.

Omakotitalon muuttaminen omavaraiseksi ei ollut halpa urakka. Heinosen mukaan se tuli maksamaan noin 30 000 euroa. Häntä ei haittaa, vaikka muutostyöt tuskin tulevat maksamaan itseään takaisin hänen elinaikanaan.

– Minulla on vain halua kokeilla kaikkea uutta. Tämä on ilmeisesti ainoa omakotitalo Suomessa, joka on irtautunut sähköverkosta, Heinonen arvelee lehden haastattelussa.

Heinosen projektista kertoi ensimmäisenä Yle Uutiset.