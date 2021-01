Talsa: Nuorille enemmän kesätöitä kuin viime vuonna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kesätyötilanne vuonna 2021 on epävarma mutta varovaisen toiveikas.

Henkilöstöpalveluyritys Barona arvioi alustavasti, että tänä vuonna kesätyöpaikkoja on tarjolla 2500 eli 700 työpaikkaa enemmän kuin viime kesänä, kertoo Taloussanomat. Hakemuksia yritykselle on tullut yli 6000, joten hakijoita on.

Baronalla toivotaan, että myös seuraavana kesänä kotimaanmatkailun suosio jatkuisi, mikä parantaisi kesätyöllisyyttä.

– Pikaruokaravintolat ja huoltamokahvilat tulevat tänäkin kesänä tarvitsemaan kesätyöntekijöitä. Iso kysymysmerkki on matkailu- ja tapahtuma-ala, joka ennen koronaa oli merkittävä kesätyöllistäjä, sanoo Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

Tarjonta vaihtelee aloittain. Perinteisesti kesäisin rakennustyömailla on ollut tarvetta aputyövoimalle, kuten apumiehille ja rakennussiivoojille. Myös teollisuus ja logistiikka tarvitsee tuotanto-, varasto- ja kokoonpanotyöntekijöitä.