Talsa: Nämä ovat kalleimmat asuntoilmoitukset

Helsingin Kuusisaaresta asunnon saa 9,3 miljoonalla eurolla.

Suomessa on tällä hetkellä myynnissä noin 250 yli miljoonan euron kotia julkisessa asunnonvälityksessä, kertoo Taloussanomat.

Kolme kalleinta asuntoa sijaitsevat Helsingissä Kuusisaaressa, Lauttasaaressa ja Kulosaaressa.

Kuusisaaren asunnon pyyntihinta on 9,3 miljoonaa euroa, jolla saa 600 neliön asuinrakennuksen merenrantatontilla. Hintaan sisältyy muun muassa kolme autotallia, erillinen yksiö, yksityinen hiekkaranta ja oma laituri. Talossa on myös oma spa-osasto sekä hissi kattoterassille.

Lauttasaaresta tuhannen neliön kodin saa 7,4 miljoonalla eurolla. Myynti-ilmoituksessa kehutaan, että ruokailutilaan mahtuu jopa kokonainen jalkapallojoukkue kerralla syomään.

Kulosaaren asunnossa neliöitä on 512, ja hintaa niille on laskettu 5,4 miljoonaa euroa. Tällä rahalla saa uudiskohteen, jolla on myös omaa merenranaa. Asunnossa on muun muassa kattoterassi omalla loungella, spa-osasto, useita oleskelutiloja sekä keittiöitä ja kylpyhuoneita.

– Ostajaehdokkaat ovat olleet yleisimmin yrittäjiä, yrityksensä myyneitä tai ulkomailta palaavia. Vaikka markkinatilanne ei näihin kohteisiin juurikaan vaikuta, ei koronasta ainakaan haittaa ole ollut. Moni miettii investointeja kotiin. Jos rahaa löytyy, kyllä sitä halutaan käyttää, kertoo Talsalle yrittäjä Tiina Rapola Heinonen Nord LKV:sta.