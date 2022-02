Talsa: Nämä kuitit kannattaa säilyttää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijoiden mukaan tietyt tositteet täytyy säilyttää, vaikka suurimman osan kuiteista voi heittää pois.

Kuluttajaliiton lakimiehen Emmi Merirannan mukaan ei ole yksiselitteistä vastausta sille, mitkä paperit ja kuitit kuluttajan kannattaa säilyttää ja kuinka kauan.

Kuluttajaliiton mukaan varsinkin suurten ostosten kuitit kannattaa säilyttää kolmen vuoden ajan. Kuluttamista koskevien lakien mukaan kuluttajalla ei ole velvollisuutta kuitin säilyttämiseen.

– Kuitin säilyttäminen helpottaa monen asian selvittämistä, Meriranta sanoo Taloussanomille.

Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiainjohtajan Kati Malisen mukaan verotuksessa lähdetään siitä, että kuitteja ja tositteita ei tarvitse säilyttää, jos tiedot ovat esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Malinen muistuttaa, että kotitalousvähennykseen ja myyntivoiton tai -tappion laskemiseen liittyvät tositteet pitää säilyttää, vaikka niistä olisi tietoja esitäytetyllä veroilmoituksella.

Tositteet täytyy säilyttää myös silloin, jos veroilmoitukseen tekee muutoksia tai on ilmoittanut itse ennalta tietoja verottajalle. Malisen mukaan tulonhankkimiskulut ovat säilytettäviä tietoja. Esimerkiksi kotiin hankittuihin näyttöihin ja työpöytiin liittyvien kuittien säilytysvelvollisuus on kolme vuotta. Ulkomailta saatujen tulojen ja oman yrityksen kanssa tehtyjen oikeustoimien kohdalla säilytysvelvollisuus on kuusi vuotta.

Malisen mukaan esimerkiksi kesämökin ostamiseen ja suuriin remontteihin liittyvät tositteet kannattaa säilyttää vielä pidempään. Niillä on vaikutusta myyntivoiton ja -tappion laskemiseen.