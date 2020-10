TalSa: Näin paljon eri ikäisillä jää palkasta käteen kuukaudessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eri ikäiset suomalaiset tienaavat keskimäärin selvästi eri summia.

Suomalaiset tienaavat keskimäärin eniten 43-vuotiaana, ilmenee Taloussanomien selvityksestä.

Taloussanomien selvitys perustuu tilastokeskuksen keräämiin tilastoihin suomalaisten kuukausittain käteen jäävistä ansioista. Tilastot on jaoteltu ikäluokittain ja niihin on laskettu palkat ja tuet, luontoisedut, mahdolliset yrittäjätulot sekä tuet ja esimerkiksi lapsilisät. Niistä on vähennetty verot ja sosiaaliturvamaksut.

Suomessa kuukausittain keskimääräiset käteen jäävät ansiot kymmenen vuoden välein:

0 vuotta – 0,00 euroa

10 vuotta – 0,00 euroa

20 vuotta – 812,42 euroa

30 vuotta – 1995,25 euroa

40 vuotta – 2406,75 euroa

50 vuotta – 2 347,92 euroa

60 vuotta – 2 089,58 euroa

70 vuotta – 1512,42 euroa

80 vuotta – 1413,42 euroa

yli 90-vuotiaat -1341,42 euroa

Erot miesten ja naisten välillä ovat suurimmillaan 22 ja 50 vuoden iässä. 22-vuotiaana naiset tienaavat noin 300 euroa enemmän kuukaudessa kuin saman ikäiset miehet. Miehet taas tienaavat 50-vuotiaana noin 344 euroa enemmän kuin saman ikäiset naiset.

Niin sanottu vedenjakajalukuja on kaksi, 31-vuotta ja 61-vuotta. 31 vuoden iässä saavutetaan ensimmäisen kerran 2000 euron kuukausittainen rajapyykki. Sitä ennen kuukausittaiset tulot ovat keskimäärin tätä alhaisempia. 61-vuoden iässä tulot kääntyvät jälleen laskuun ja tippuvat 2000 euron alapuolelle.