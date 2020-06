Talsa: Lämpöpumpuilla ansaitsee 3500e/kk, tekijöistä pula

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nykyään asennetaan 50000-60000 ilmalämpöpumppua vuodessa.

Ilmalämpöpumppuja asentamalla voi hyvin tienata 3500 euroa kuussa, Taloussanomat kertoo.

Kylmäasentajista on tällä hetkellä huutava pula. Työvoimatarve on niin suuri, että kylmäasentajien lomauttaminen on työnantajille jopa uhka: töistään lomautettu asentaja löytää uuden työnantajan hetkessä.

– Kylmäasentajista on niin suuri pula, että he löytävät kesken lomautuksen uuden työpaikan, Kylmäasentajia kouluttavan Careerian Kristiina Eerola toteaa TalSalle.

Käytännössä alalla on täystyöllisyys. Työvoimatarve seuraavina vuosina on noin 2 000 uutta tekijää.

Palkka riippuu kokemuksesta ja siitä, tehdäänkö työt urakka- vai tuntipalkkana. Aloittavan asentajan palkka on 12 euroa tunnissa, mutta kokeneempi saa nopeasti reilua 20 euroa tunnilta. Palkka kipuaa yli 3 000 euron nopeasti.

– Päivystysvelvoite lähes tuplaa palkan, kylmätekniikan opettaja Matti Jokela Careeriasta toteaa.

Kylmäasentajan koulutus kestää seitsemän päivää. Kun on ollut vuoden alan töissä, voi hakea vastuuhenkilö- ja asentajapätevyyttä.