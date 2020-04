TalSa: Korona yllätti yrittäjän, kaasunaamarit myytiin loppuun

Jopa käytetyt kaasunaamarit ovat tehneet kauppansa.

Armeijatavaran ylijäämäkauppa Varustelekan yrittäjä Valtteri Lindholmin mukaan koronaepidemia on tuonut myös yllättäviä piirteitä tuotteiden kysyntään, kertoo Taloussanomat. Lindholm kertoo myyneensä loppuun kaikki saatavilla olleet kaasunaamarinsa.

– Se on ollut käsittämätöntä. Ei niitä miljoonia ole mennyt, mutta Suomen armeijan hienoja naamareita on mennyt kolmisen sataa ja olisi mennyt enemmänkin, jos vain olisimme saaneet niitä enemmän. Myös kaikki saamamme käytetyt kaasunaamarit on myyty. Niitä on mennyt noin tuhat, hän sanoo.

Lindholmin mukaan uusia kaasunaamareita on normaalisti myyty aktiivireserviläisille. Tavallisuudesta poiketen myös naamareiden suodattimia on nyt mennyt kaupaksi.

– Nyt on ostettu keskimäärin kaksi suodatinta per kaasunaamari. Selkeästi kyse on siitä, että nyt varaudutaan naamarin käyttämiseen.

Hän arvioi ostokäyttäytymisen kertovan ihmisten hädästä.

– Se on ehkä ylimitoitettu ja äärimmäinen suojautumiskeino, mutta jos sinulla on rahaa ja normaalisti olisit käynyt Levillä, niin ehkä nyt on varaa ostaa kaasunaamari.