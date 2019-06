TalSa: Kelan uusi linjaus voimaan, moni menettää asuntonsa

Moni joutuu myymään asuntonsa, kun toimeentulotukea ei enää saa rahoitusvastikkeen maksamiseen.

Perustoimeentulotukea ei vastedes ole mahdollista saada rahoitusvastikkeen maksamiseen. Kelan uusi linjaus tulee voimaan heinäkuun alussa, ja se perustuu korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisuun.

Taloussanomien mukaan tämä tarkoittaa vaikeuksia niille toimeentulo-ongelmista kärsiville, joiden taloyhtiöön on tulossa esimerkiksi putkiremontti.

Esittelijäneuvos Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta sanoo Talsalle, että Kelan uusi linjaus on poikinut toimistoon yhteydenottoja.

– Se merkitsee esimerkiksi näille ihmisille sitä, että he menettävät kämppänsä. Heille kaikille [yhteydenottajille] on tulossa taloyhtiöön putkiremontti, jota he eivät pysty maksamaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että he joutuvat myymään kämppänsä, ja kun taloyhtiössä on putkiremontti päällä, siitä ei saa sitä hintaa, jonka siitä muuten saisi, Tapio Räty sanoo.

– Jos nämä ihmiset joutuvat asunnon myymisen jälkeen muuttamaan vuokra-asuntoon ja jos he ovat edelleen toimeentulotuen tarpeessa, asumismenot voivat nousta suuremmiksi kuin ne olisivat nykyisessä asunnossa, hän lisää.

Kelassa ei ole tietoa siitä, kuinka moni on rahoitusvastikkeeseen saanut perustoimeentulotukea. Rahoitusvastikkeen maksamiseen voi saada edelleen asumistukea, tosin vain osa vastikkeesta voidaan hyväksyä asumismenoksi.

Kelan kielteisen toimeentulotukipäätöksen jälkeen voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea omasta kunnasta, jos tilanne on se, että asunto uhkaa mennä muuten alta. On kuitenkin Rädyn mukaan mahdollista, että myös kunnat tulkitsevat KHO:n päätöstä Kelan tavoin.