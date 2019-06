TalSa: ”10 euron hiustenleikkuusta ei voi jäädä mitään käteen”

Hiusalan yrittäjät arvostelevat halpapartureita.

Hiusalaa vaivannut ”kympin parturien” ongelma ei ota hellittääkseen, kertoo Taloussanomat. Kaupungeissa voi löytää jopa 8–10 euron tarjouksia.

– Ongelmaa on joka puolella. Tilanne on ihan sama kuin vitosen pitsoissa. Ei vaan yksinkertaisesti voi olla kannattavaa. Sillä puolella [ravintola-alalla] pikkuhiljaa on alettu saada kuluttajia ymmärtämään, ettei toiminta kestä päivänvaloa. Meillä on vielä iso työ edessä, sanoo Suomen Hiusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Marja Liimatainen TalSalle.

– Jokainen voi miettiä, miltä kuulostaa, kun kymmenen euron leikkauksesta jää käteen 2,60 euroa ja siitä vähennetään vielä verot.

10–15 euron listahinta voi Liimataisen mukaan toimia siinä tapauksessa, että asiakkaita on todella paljon, kyse on pienestä vartin siistimisestä tai yrittäjä tarjoaa sisäänheittohintaa väliaikaisesti mainoskikkana.

Tamperelainen parturiyrittäjä Late Zlatan kiroaa kympin partureita TalSalle.

– Törkeää toimintaa. En voi tajuta, mitä voi kympistä jäädä käteen. Ei mitään, jos maksaa alvit, vuokrat, vakuutukset ja yel-maksut [yrittäjän eläkemaksut].

– Jokainen voi miettiä, millaista toimintaa haluaa rahoillaan tukea. En edes tajua, miten nykyään tehdään pimeästi töitä: käteinen liikkuu huonosti ja kaikki maksavat kortilla firman tilille, Late Zlatan sanoo.