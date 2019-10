KL: Taloyhtiöiden hallintokulut nousivat pilviin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Isännöitsijöiden mukaan kuluja nostavat yhteiskunnan asettamat velvoitteet.

Tilastokeskuksen mukaan taloyhtiöiden hallintokulut ovat kasvaneet keskimäärin 60 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Asiasta uutisoi Kauppalehti.

Rajuinta kulujen nousu on ollut Pohjois-Suomessa, jossa kulut ovat nousseet vuodesta 2009 lähes 75 prosenttia. Viime vuonna hallintokulut nousivat koko maassa viisi prosenttia edellisvuodesta.

Keskimäärin hallintokulut olivat viime vuonna pääkaupunkiseudulla 53 senttiä neliöltä ja muualla maassa 42 senttiä neliöltä.

Asuntojen hallintokulut koostuvat pääasiassa isännöintikuluista. Talouselämän analyytikko Ari Rajala huomauttaa, että taantumankaan vuodet eivät merkittävästi hetkauttaneet isännöintialan kasvua. Liikevaihdon kasvuvauhti on ollut alalla Suomen talouskasvua nopeampaa. Kasvuvauhti on hieman hidastunut viime vuosina, mutta jatkuu silti vahvana.

Kauppalehden haastattelemat isännöitsijät sanovat, että kulujen kasvun taustalla on muun muassa viime vuonna voimaan tullut tietosuojalainsäädäntö.

– Se on työllistänyt erittäin rankasti. Kaikille asiakkaille on pitänyt tehdä tietosuojaselosteet, mikä on nostanut kustannuksia. Aiemman käytännön mukaan taloyhtiöissä ei ollut tarvetta tehdä niitä, Oulun Isännöintitoimiston toimitusjohtajan Mauri Niemelä sanoo KL:lle.

Samoilla linjoilla on REIM Groupin toimitusjohtaja Saija Hellgren.

– Toivoisimme asiakkaidemme olevan tietoisia siitä, että isännöitsijätoimistoilla on uusia velvoitteita ja toimistojen täytyy uusia ohjelmiaan entistä tiukempaa tahtia, jotta kaikki yhteiskunnan taholta tulevat uudistukset pystytään hoitamaan.