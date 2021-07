Taloustieteilijä HS:lle: ”Luovalle tuholle on annettava tilaa”

Mika Maliranta painottaa luovan tuhon tärkeyttä Suomen kansantaloudelle.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen uuden johtajan, taloustieteilijä Mika Malirannan mukaan Suomen talous voi yleistä käsitystä paremmin. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Malirannan positiivinen käsitys perustuu Suomen talouden pitkän aikavälin kestävyydelle historiassa. Hänen mukaansa Suomessa erityisen hienoa on se, että se mikä meidön taloudeltamme onnistui 25 vuotta sitten, onnistuu edelleen.

– Sellainen menestys, joka meillä oli 1990-luvun laman jälkeen aina vuoteen 2008, ei olisi ollut mahdollinen ilman, että keskeiset perusasiat ovat kunnossa, Maliranta kertoo HS:lle.

– Jos yksi asia pitäisi ottaa esille, jossa Suomen talous voisi parantaa, niin innovaatio­politiikassa ei ole riittävästi edistytty.

Luovaa tuhoa tutkinut Maliranta korostaa, että esimerkiski Nokian matkapuhelin­liiketoiminnan romahdus Suomessa oli täysin ymmärrettävä. Malirannan mukaan yrityksen matka­puhelin­tekniikka tuli yksinkertaisesti elin­kaarensa päähän, mutta samaa tapahtuu jatkuvasti yrityksille eri puolilla maailmaa.

Nimenomaan tätä kansantaloudessa tarkoitetaan luovalla tuholla: yritykset, joiden menestymisen mahdollisuudet ovat heikentyneet, poistuvat markkinoilta tai joutuvat muuttamaan liike­toimintaansa, säilyttääkseen tuottavuutensa. Maliranta painottaa, että Suomessakin tulisi aktivisesti pyrkiä uusille markkinoille, eikä jumittua siihen, millä elintaso aikoinaan rakennettiin.

– Luova tuho on harmillista siksi, että työpaikkoja katoaa. Toisaalta se on talouden uudistumisen välttämätön ehto. Jos luovaa tuhoa yritetään estää, todennäköisesti vain hidastetaan työn tuottavuuden kasvua. Luovaa tuhoa ei siis tarvitse millään tavoin edistää, vaan sille on annettava riittävästi tilaa ja sen seurauksia on hoidettava, Maliranta summaa.