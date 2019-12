Taloustaito: Tämä veromuutos ei lisää toimeliaisuutta

Palkansaajan verotus ja sen progressio kiristyvät ensi vuonna hieman.

Keskituloinen palkansaaja, jonka palkka nousee keskimääräisen ansiotason mukaisesti, maksaa Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiain johtajan Vesa Korpelan mukaan ensi vuonna noin 160 euroa enemmän veroja ja pakollisia maksuja kuin mitä vuoden 2019 veroprosenteilla maksaisi.

– Kyse on pienestä muutoksesta, mutta siinä on ainakin kaksi ongelmaa. Periaatteellinen ongelma on, että muutoksen etumerkki on miinus eli palkansaajan verotus kiristyy. Toinen ongelma on progression kiristyminen, koska vain pienimpien tulojen verotusta kevennetään. Progression vaikutuksista voidaan olla montaa mieltä, mutta sitä ei voitane pitää ainakaan toimeliaisuutta lisäävänä tekijänä, Korpela toteaa Taloustaito-lehdessä.

Vaikka asteikkoihin on tehty indeksitarkistukset, monen palkansaajan käteen jää hänen mukaansa pienempi osuus palkasta kuin tänä vuonna, koska sosiaalivakuutusmaksut nousevat. Lisäksi väliaikaiseksi tarkoitettu solidaarisuusvero säilytetään hallitusohjelman mukaan koko vaalikauden.

Verotuksen kevennykset ovat vähissä, ja nekin on tarkoin kohdennettu.

– Verotus kevenee palkansaajalla, jonka vuositulot ovat 14 000­–25 000 euroa, ellei hän satu asumaan kunnassa, joka nostaa kunnallisveroa, Korpela toteaa.