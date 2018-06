Talouskasvu törmää pian työvoimapulaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen työllisyystavoite näyttää olevan toteutumassa.

Työttömyysaste laski Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa vuodentakaisesta kausitasoitettuna 7,6 prosenttiin ja kausitasoittamattomana 9,3 prosenttiin. Työttömiä oli toukokuussa 261 000, mikä oli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

– NO NYT! Työttömyysaste romahti toukokuussa 7.6%, viimeksi matalampi lukema toukokuussa nähty vuonna 2008 ennen finanssikriisiä (silloin oli 6.2%), kirjoittaa Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus Twitterissä.

Työllisyysaste puolestaan nousi kausitasoitettuna 71,4 prosenttiin ja kausitasoittamattoman 72,3 prosenttiin. Työllisiä oli toukokuussa 2 555 000, mikä oli 90 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Kesäkuussa 2015 työllisten määrä kausipuhdistettuna oli 2429 tuhatta, nyt 2528 tuhatta toukokuussa 2018 (nämä siis estimaatteja trendistä). Siis +99 000 kasvu tähän mennessä, ja +110 000:n kunnianhimoisena pitämämme tavoite enää 11 000 päässä, toteaa Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen Twitterissä.

Myös Brotheruksen mielestä hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta näyttää toteutuvan ennen ensi kevättä. Hänen mielestään tärkein syy työllisyyden kasvulle löytyy talouskehityksestä, kun talouskasvu on yllättänyt positiivisesti maailmalla, euroalueella ja Suomessa.

– Työllisyyttä parantaa aavistuksen vuoden alussa alkanut aktiivimalli, mutta suurin osa työmarkkinoiden toipumisesta tulee pysyvistä täysiaikaisista työsuhteista, Brotherus arvioi tiedotteessaan.

Myös OP:n ekonomistit arvioivat twitterissä, että nousukausi näkyy nyt työmarkkinoilla.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan ensisijaisesti on kyse väkevästä kansainvälisestä suhdanteesta, mutta hän arvioi, että toki kotimaiset politiikkatoimetkin ovat auttaneet.

– Tarkkaa arviota eri tekijöiden painoarvosta on mahdotonta tehdä, mutta selvää on, että kilpailukyvyn paraneminen ja aktivointitoimet lisäävät sekä työn kysyntää että tarjontaa. Eräs usein unohdettu politiikkatekijä on ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen enimmäiskeston lyhentyminen viime vuoden alussa, silläkin alkaa todennäköisesti olla jo vaikutusta, Appelqvist muistuttaa tiedotteessaan.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 1 306 000, mikä oli 42 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 122 000, mikä oli 16 000 vuodentakaista vähemmän.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun lopussa 242 000 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 50 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä on laskenut 27,4 prosenttia 77 000:een.

Brotherus huomauttaa, että myös ylitöiden määrä on noussut uuteen ennätykseen. Positiivisissa luvuissa piileekin Hänen mukaansa kasvun kannalta ikävä sivumaku.

– Talouskasvu törmää työvoimapulaan piakkoin. Kolmen prosentin kasvu ei kestä ensi vuoteen asti ilman uusia uudistuksia, hän varoittaa.