Talous notkahti odotettua vähemmän

Luvut ovat pankkiekonomistin mielestä jopa hieman liian hyviä ollakseen totta.

Tilastokeskus ennakoi bruttokansantuotteen laskeneen huhti-kesäkuussa 3,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan arvioitu supistuminen on odotuksiin nähden vähäistä.

– Vaikka bruttokansantuote supistui rajusti, näyttää talouden sukellus jäävän Suomessa selvästi pienemmäksi kuin monissa Euroopan maissa tai synkimmissä keväällä tehdyissä ennusteissa, hän toteaa tiedotteessa.

Kesäkuussa tuotanto jo kääntyi 0,9 prosentin nousuun toukokuusta, vaikka jäi vielä 4,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Appelqvist ei pidä kesäkuun käännettä yllättävänä, kun taloutta avattiin ja koronaepidemia saatiin hallintaan. Luvut ovat silti hänen mielestään jopa hieman liian hyviä ollakseen totta.

– Saattaa esimerkiksi olla, että koronasta pahiten kärsineiden pienten palvelualojen yritysten tuotantolukuja puuttuu vielä ennakollisesta tilastosta. Kaikesta huolimatta on selvää, että Suomi selvisi koronan ensimmäisestä aallosta kansainvälisessä vertailussa hyvin, hän arvioi.



Hänen mukaansa on todennäköistä, että talous on jatkanut kasvussa myös kesäkuun jälkeen, kun ihmisten liikkuminen on lisääntynyt kesällä epidemian helpotettua.

– Syksyltä voidaan siis odottaa talouden elpymistä, jos korona saadaan pidettyä riittävässä määrin hallinnassa.

Liikaa ei hänen mukaansa kannata silti riehaantua, sillä talouden aktiviteettia latistavat koronan toisen aallon uhka, työttömyyden nousu ja vientikysynnän vaisuus.

– Juuri nyt talous on silti elpymisvaiheessa, ja aamun luvut lisäävät optimistia. Toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että Suomessa olisi kovin laajasti tuhoutunut pysyvämpää tuotantopotentiaalia, eli edellytykset elpymiselle ovat olemassa pidemmällä tähtäimellä, Appelqvist uskoo.